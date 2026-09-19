Refuerza Morena estrategia territorial en Guerrero de cara a los próximos meses

La Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, y la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvieron una reunión de trabajo en la Ciudad de México para definir la ruta de organización interna y la estrategia política que desplegará el movimiento en la entidad durante los próximos meses.

El plan de acción acordado entre la dirigencia nacional y la representación estatal priorizará el despliegue en campo, el fortalecimiento de la estructura partidista y el vínculo directo con la ciudadanía.

Ambas líderes determinaron que la cercanía con la población será el eje operativo central para consolidar los trabajos políticos en el estado y dar continuidad al proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al término del encuentro, Mojica Morga fijó postura ante las dinámicas del escenario político actual y señaló que la respuesta del partido ante las campañas de la oposición consistirá en intensificar la presencia territorial.

La coordinadora estatal enfatizó que responderán con trabajo y unidad frente a las estrategias de la derecha, a las que calificó como guerras sucias integradas por ataques racistas y misóginos.

"Vamos a seguir trabajando cerca de la gente que nos ha brindado su confianza y amplio respaldo. Mientras otros apuestan al odio y a la descalificación, nosotros apostamos al territorio", sostuvo Mojica Morga para reafirmar la línea de acción de la militancia en la entidad.

La coordinadora puntualizó que la hoja de ruta mantendrá como premisas el incremento del trabajo de campo, la cohesión organizativa y la unidad interna. Añadió que estos lineamientos buscan asegurar que el proyecto político avance bajo el principio de inclusión social, con el compromiso explícito de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera en la entidad guerrerense.