En Edomex hay casi 5 millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar

En su gira por el Estado de México para dar a conocer los resultados de su segundo año de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que en la entidad hay cerca de 5 millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar.

Acompañada de la gobernadora del Edomex, Delfina Góme, la Presidenta Claudia Sheinbaum y anunció que en coordinación con el gobierno del estado trabajará en el bacheo y la iluminación de las colonias.

“Yo quiero agradecerles, la verdad, porque siempre que venimos al Estado de México hay mucho cariño y es mutuo, se les quiere mucho. El Estado de México es la entidad, no solo con más habitantes del país, sino donde hay solidaridad y mucho amor; muchas gracias, la verdad, por todo el cariño y vamos a seguir trabajando por el Estado de México, ya me puse de acuerdo con Delfina, tenemos que tapar todos los baches que hay en el Estado de México e iluminar las colonias, que es lo que más nos pide la gente”, afirmó.

Desde el Parque Metropolitano Bicentenario, en Toluca, la Jefa del Ejecutivo informó que en obra pública está la conclusión del Tren El Insurgente, la inauguración del Tren Felipe Ángeles, que llegará hasta Pachuca y el Tren Ciudad de México-Querétaro, que pasará por Huehuetoca; el Trolebús Chalco-Santa Martha que llegará hasta Ixtapaluca; la modernización y ampliación de las carreteras Toluca-Zihuatanejo, Autopista Atizapán-Atlacomulco, Autopista México-Querétaro, el tramo Tepalcapa-Tepotzotlán; un nuevo Libramiento de Texcoco que está por iniciar; 18 nuevos puentes vehiculares en el oriente del Estado de México; el saneamiento del Río Lerma-Santiago; 237 obras de drenaje en conjunto con los municipios.