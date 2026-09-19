Nos toca defender a la Patria, presidenta Claudia Sheinbaum expresa que México es libre, independiente y soberano

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno seguirá trabajando en el estado, además de asegurar que México ha luchado a lo largo de su historia por ser un país libre, independiente y soberano.

En su gira por el país para dar a conocer los resultados de su segundo año de Gobierno, la Jefa del Ejecutivo afirmó que hoy corresponde a todas y todos defender a la Patria.

“Vamos a seguir trabajando por Chihuahua. Siempre, y recuerden siempre, aquí que es ciudad fronteriza, por eso conté la historia, porque a México le ha costado mucho, muchas vidas, mucho sacrificio ser un país independiente y soberano. Y eso siempre debemos llevarlo en la mente y en el corazón: México es un país libre, independiente y soberano. Y nos toca a todas y todos defender a la Patria”, afirmó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que en Chihuahua 431 mil 19 personas mayores de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores, 34 mil 946 la Pensión para Personas con Discapacidad, 10 mil 823 adscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro, 116 mil 544 la beca Benito Juárez para preparatoria, 45 mil 677 de Producción para el Bienestar, 48 mil 261 con Fertilizantes Gratuitos, 42 mil 426 la beca de Niñas y Niños de la comunidad Rarámuri, 122 mil 220 con Leche para el Bienestar; casi 2 mil escuelas de Educación Básica y Media Superior el recurso de La Escuela es Nuestra; además de las y los beneficiarios de los programas nuevos: Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina para secundaria, beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria; y Salud Casa por Casa.

En obra pública, destacó la construcción de las carreteras Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua; el nuevo Libramiento Zaragoza-Guadalupe; 25 caminos artesanales; la conservación de la Red Federal de Carreteras; la tecnificación de los Distritos de Riego; la meta de 59 mil 260 Viviendas para el Bienestar, así como la reducción y condonación de créditos impagables en beneficio de 267 mil familias.

Resaltó los Planes de Justicia para los pueblos originarios de Chihuahua, así como la asignación de recursos directos para comunidades indígenas y afromexicanas; la construcción de 18 Centros LIBRE para las mujeres y dos Centros Comunitarios “México Imparable”.