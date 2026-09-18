Michoacán transforma la educación; destaca inversión récord de 6 mmdp

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó el cumplimiento puntual e ininterrumpido en el pago de 120 quincenas al magisterio michoacano

Con una inversión histórica de 6 mil millones de pesos, Michoacán transforma la infraestructura escolar, garantiza pagos puntuales al magisterio y la consolidación de becas universales junto al acceso a internet gratuito, a través de una inversión sin precedentes de 6 mil millones de pesos.

“Porque una escuela digna no es un lujo, un aula segura y en buenas condiciones es un espacio adecuado para aprender y garantizar el derecho a la educación”, refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Como parte del compromiso con el mejoramiento del sector educativo y el respeto a los derechos del personal docente, el mandatario estatal resaltó el cumplimiento puntual e ininterrumpido en el pago de 120 quincenas al magisterio michoacano, garantizando la certeza laboral y la continuidad del ciclo escolar en beneficio de las y los niños y jóvenes michoacanos.

A fin de acortar la brecha digital y respaldar la formación académica, el Gobierno de Michoacán puso en marcha el programa D4TA Datos Gratis, herramienta tecnológica que beneficia directamente a más de 75 mil estudiantes de nivel medio superior y superior con acceso gratuito a internet para sus actividades formativas.

En materia de apoyo social y gracias a una estrecha coordinación con el Gobierno federal, Michoacán se consolidó como la única entidad federativa en garantizar becas universales en todos los niveles académicos. Esta estrategia integral beneficia de manera directa a 842 mil 287 estudiantes, asegurando su permanencia y desarrollo dentro del sistema educativo.