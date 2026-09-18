Exige la ANAC la entrega de recursos a municipios de Nuevo León

La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) requirió al gobierno de Nuevo León, la entrega de recursos retenidos a los ayuntamientos de la entidad, respaldando una denuncia penal formulada por el alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo Martínez, por el presunto desvío de más de 30 millones de pesos provenientes de multas vehiculares.

Ante este escenario, la organización instó a la Fiscalía Anticorrupción a realizar una investigación que permita deslindar responsabilidades directas y aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios involucrados en la retención de estos fondos públicos.

El conflicto deriva del incumplimiento de los convenios de coordinación suscritos entre el gobierno estatal y los municipios, los cuales establecen la obligación de transferir de manera directa las partidas recaudadas por infracciones de tránsito.

Pese a que Samuel García, gobernador de Nuevo León, ha rechazado de forma tajante la existencia de adeudos pendientes con las administraciones locales, diversos municipios continúan registrando un impacto negativo en su gasto operacional debido a la falta de dispersión de dichos capitales.

Durante un pronunciamiento, el presidente de la ANAC, Mauricio Tabe, cuestionó la actuación del ejecutivo estatal. Señaló que de “manera ilegal y arbitraria retienen recursos que le corresponden a los municipios. Es lamentable el uso faccioso de los recursos por parte del Gobierno de Nuevo León”. Puntualizó que desde la ANAC alzan la voz para que la totalidad de recursos que les corresponden sean entregados.

Finalmente, Tabe urgió a que se transparente la administración de las participaciones públicas y demandó una pronta intervención de las autoridades ministeriales para frenar la afectación institucional a las administraciones municipales.

"La Fiscalía anticorrupción debe hacer una investigación seria y fincar responsabilidades y sanciones a los funcionarios que le han negado a los municipios los recursos que les corresponden", concluyó el líder de la asociación.