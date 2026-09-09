Monreal no cree que haya aumento de última hora al precio de la cerveza

Ante las advertencias de la oposición sobre la posibilidad de que durante la discusión del Paquete Económico 2027 se presenten reservas de última hora que deriven en nuevos impuestos o aumentos a los existentes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que las modificaciones son inevitables.

Sin embargo, aseguró que no se permitirá incumplir la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de no crear nuevas cargas tributarias.

Es inevitable eso. El proceso legislativo implica eso: que puedan presentarse reservas, que haya modificaciones en la Ley de Ingresos, en la Miscelánea Fiscal, o incluso, en el Presupuesto de Egresos”, sostuvo el también presidente de la Junta de Coordinación Política

Sin embargo, ante la pregunta específica sobre un eventual aumento a la cerveza, Monreal fue tajante; “No, no creo que eso”, dijo y reiteró que cualquier modificación deberá respetar el principio establecido por Sheinbaum de que no habrá nuevos impuestos ni aumentos a los que ya existen.

Bajo esos principios, vamos a observar para que no haya un incumplimiento de la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

A pesar de que no se consideran nuevos impuestos o incrementos, la Ley de Ingresos 2027 contempla una mayor recaudación por conceptos como IVA, IEPS e ISR.

Monreal explicó que ese incremento no obedecería a mayores tasas impositivas, sino a una estrategia de fiscalización y combate a la evasión y elusión, particularmente mediante controles sobre factureras, empresas fantasma y la trazabilidad de combustibles.

Afirmó que se busca que quienes actualmente evaden sus obligaciones fiscales comiencen a contribuir al erario.

Por eso es que tiene una mayor proyección en la recaudación porque se piensa que el combate a la evasión, a la elusión y la trazabilidad de los combustibles, eso va a provocar un aumento en la contribución”.

Asimismo, ante los señalamientos de la oposición por el nivel de endeudamiento, el líder parlamentario de Morena rechazó que el Paquete Económico represente un riesgo y aseguró que la deuda es manejable.

Sostuvo que el proyecto contempla una reducción del déficit y una perspectiva de crecimiento económico, además de privilegiar el gasto social.

Los recursos, dijo, se concentran principalmente en educación, salud, política social, campo e infraestructura, rubros en los que, afirmó, se registran incrementos cercanos al 11 por ciento en algunos casos.

Para mí es un presupuesto equilibrado, un presupuesto que no tiene mucho margen para dónde hacerse y un presupuesto que privilegia el gasto social”, indicó en conferencia de prensa.

Monreal adelantó que la Cámara de Diputados comenzará en las próximas semanas el análisis detallado del paquete financiero, con comparecencias y una revisión artículo por artículo de la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos.

La discusión podría extenderse hasta noviembre, si fuera necesario, dijo. para desahogar las reservas y modificaciones que planteen los grupos parlamentarios.

INE, entre los organismos bajo revisión

En materia de gasto, Monreal anticipó que el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) no sería aprobado necesariamente en los términos planteados.

Explicó que los diputados revisarán las asignaciones de distintos organismos públicos y dependencias para detectar áreas susceptibles de ahorro, sin poner en riesgo sus funciones sustantivas.

Vamos a tener que revisar el presupuesto de varios entes públicos y creo que el INE es uno de ellos”.

Agregó que mantiene comunicación con órganos internos de control para identificar rubros en los que puedan realizarse ajustes.