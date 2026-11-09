Aprueban en lo general el Presupuesto 2027 tras ríspido debate por el INE

El recorte de 6 mil millones de pesos al INE, las movilizaciones de sus trabajadores, el dinero asignado a los centros infantiles del PT y a los proyectos de agua en Jalisco confrontaron a los diputados durante la discusión del reparto presupuestal para 2027.

Con 372 votos de las bancadas de Morena, PVEM, PT y MC, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación quedó aprobado en lo general; los 102 representantes del PAN y del PRI votaron en contra.

Panistas y priistas desplegaron carteles en los que se leía “Morena es Taddei” y “Morena aprueba presupuesto para que se lo robe Taddei y Andy”. También cuestionaron “las migajas”, dijeron, asignadas a petistas y emecistas.

Este martes se retomará, en lo particular, el análisis de la distribución de egresos para el próximo año, con la presentación de más de mil propuestas de cambio, centradas en salud, educación, seguridad y obras del sexenio anterior, temas que este lunes concentraron los señalamientos críticos de la oposición.

Sin embargo, desde ahora se descarta la aprobación de esas reservas, pues en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se aprobaron desde el viernes las formuladas por Morena y PT.

Morena defendió la “reducción histórica” de 6 mil millones de pesos al INE, como demostración de que “el dinero público es sagrado y le pertenece a la gente”.

Fue Merilyn Gómez Pozos, presidenta de esa comisión, quien planteó que ese recorte debía verse como la recuperación de recursos de la alta burocracia para impulsar derechos sociales.

“Dejamos claro que no hay marcha atrás: se acabaron los excesos, los lujos y el despilfarro en las instituciones que se resistían a abrazar la austeridad republicana que el pueblo exige”, expuso la morenista.

El jefe de la diputación del PRI, Rubén Moreira, señaló que con el reparto de egresos para 2027 no se resuelve la grave situación por la que atraviesan los trabajadores del INE.

“Me refiero a los más modestos en salarios, a los que están en los módulos de afiliación, esos que ganan 9 mil pesos; trabajan 12 horas con 12 minutos de descanso; duplicarles el sueldo equivale a 600 millones de pesos. ¡Deberíamos de dárselos a esos trabajadores!”, argumentó el priista.

CENDIS del PT

En el debate, que duró casi seis horas, Acción Nacional criticó el aumento que tendrán con el presupuesto del próximo año los CENDIS que administra el Partido del Trabajo, al pasar de 866 millones de pesos que actualmente ejercen a un monto de casi mil 500 millones de pesos.

El coordinador de los petistas, Reginaldo Sandoval, defendió la reasignación de 618 millones de pesos que se avaló en la Comisión de Presupuesto, como resultado de los 6 mil millones de pesos que le recortaron al INE.

El líder del PT en San Lázaro dijo que los panistas estaban molestos porque “se acabó el tema de las guarderías”, en referencia a las estancias infantiles que desaparecieron en el sexenio anterior.

Y, dirigiéndose a las bancadas del PAN y del PRI, el diputado Sandoval afirmó: “Los retamos a que vayan a los CENDIS y les damos una clasecita para ver cómo se hace la educación inicial y cómo se atiende a los niños de a de veras”.

La diputada Margarita Zavala recordó que, en 2019, el entonces presidente López Obrador afirmó que, si no habría recursos para las estancias infantiles, tampoco los recibirían los CENDIS del PT, porque sería actuar sin rectitud. “El presupuesto no está para gastar en los amigos ni en los aliados, sino para contribuir, sin discriminaciones ni exclusiones, al desarrollo general”, sostuvo la panista.

Obras para Jalisco y Nuevo León

Los representantes de MC justificaron el voto a favor del reparto presupuestal porque, dijeron, incluye montos que resolverán la crisis hídrica en Jalisco y canalizará recursos para la movilidad en Nuevo León.