Reactiva San Lázaro negociación para elegir a la nueva presidenta del INE

Con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 aprobado, la Cámara de Diputados reactivó la negociación política para designar a quien ocupará de manera permanente la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en sustitución de Guadalupe Taddei.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, anunció que a partir de este miércoles se intensificarán los trabajos y el diálogo con los coordinadores de las seis fuerzas políticas representadas en San Lázaro para alcanzar un consenso que permita emitir la convocatoria, integrar el Comité Técnico de Evaluación y elegir por unanimidad a quien encabezará el organismo electoral hasta 2032, año en que concluía el periodo para el que había sido designada Taddei Zavala.

Sin embargo, reconoció que la negociación no ha sido sencilla.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el también coordinador de Morena llamó a dejar de lado los intereses personales y partidistas para privilegiar un perfil con capacidad, honestidad e idoneidad para conducir al árbitro electoral.

“Ojalá y lo logremos, ojalá haya voluntad para buscar un acuerdo unánime en la convocatoria, en la selección del Comité Técnico y en la selección de quien sería presidenta del INE. No es fácil, la ruta es sinuosa, es accidentada, pero hay que anteponer intereses personales y partidistas para buscar una persona con idoneidad, con honestidad, con capacidad y con talento. No es fácil, repito, pero no hay que perder la esperanza, insistir en el diálogo y en la construcción de acuerdos”, expresó.

Acción Nacional ha condicionado su respaldo a que se establezcan garantías para evitar que la próxima presidencia del INE recaiga en una persona cercana al Gobierno federal o a Morena, y ha exigido un procedimiento transparente, sin cuotas ni imposiciones partidistas.

El PRI también ha endurecido su postura. El coordinador de su bancada, Rubén Moreira, ha insistido en que no respaldarán la convocatoria mientras no se revisen la estructura y las condiciones de seguridad del padrón electoral, además de plantear un acuerdo amplio sobre el funcionamiento del organismo rumbo a las elecciones de 2027.

En ese sentido, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, llamó a privilegiar los acuerdos “antes que acelerar una designación que pueda nacer cuestionada”.

Recordó que Blanca Cruz García, actual presidenta provisional del INE, fue electa por unanimidad por la Cámara de Diputados y planteó que ese mismo nivel de consenso debe buscarse para la titularidad definitiva.

“¿Qué preferimos? ¿Apurarnos por la urgencia de nombrar por mayoría y que sea cuestionado desde el inicio del proceso, o ir construyendo acuerdos que generen el consenso y que nos den una elección de la presidenta sustituta del INE ejemplar, que se traduzca en imparcialidad y en mucha certeza de que va a poder llevar a cabo el proceso electoral más grande de nuestra historia de manera adecuada?”, afirmó en una entrevista mientras se desarrollaba la discusión y aprobación del gasto para 2027.

No obstante, la negociación legislativa tiene un mandato legal que obliga a la Cámara de Diputados a no prolongar indefinidamente la vacante. El artículo 37, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que, ante la falta absoluta de la consejera presidenta o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara deberá elegir a su sustituto en el más breve plazo.

En el numeral segundo se precisa que “de darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados procederá en el más breve plazo a elegir al sustituto en los términos del procedimiento establecido por el apartado A de la base quinta del artículo 41 de la Constitución”.

En este escenario, Monreal Ávila insistió en que no se impondrán plazos por encima de la construcción de acuerdos y que mantendrá comunicación permanente con los coordinadores de las seis bancadas para destrabar la negociación.

Taddei Zavala renunció a la dirigencia del INE el pasado 26 de octubre, en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción por alrededor de mil 800 millones de pesos y posibles conflictos de interés relacionados con empresas de los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.