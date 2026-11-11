Contratista de Taddei llevó a Espino al INE; exhiben red de complicidad

El proveedor del INE José Alfredo Hernández Casillas le abrió camino a Claudia Espino para que llegara a la Secretaría Ejecutiva del instituto.

Espino, ratificada en noviembre de 2024 —con la oposición de la consejera Carla Humphrey — conoció a José Alfredo Hernández durante su gestión en el Instituto Electoral de Chihuahua, cuando le otorgó un contrato por más de 30 millones de pesos por material electoral.

La Secretaría Ejecutiva es el área que lleva la representación legal del INE, a su cargo está la dirección de Administración, aprueba la estructura laboral y ejerce el presupuesto asignado.

Una fuente de alto nivel explicó a Excélsior que Espino se acomodó con Jesús Octavio García, exdirector de Administración, y José Alberto Pérez de Acha, exdirector de Servicios de Informática, para la colocación de contratos.

Cómo Jesús Octavio García era quien representaba los intereses del empresario José Alfredo Hernández Casillas, la secretaria ejecutiva trataba los asuntos de los contratos con su subordinado.

José Alfredo Hernández Casillas también está detrás de la camioneta blindada de Guadalupe Taddei que causó controversia en enero de este año. Fuentes consultadas por Excélsior señalan que esa camioneta era parte de los vehículos que el empresario Hernández Casillas proporcionó a la familia Taddei, mismos que arrendaba para el uso de la exconsejera y para cada uno de los tres hijos de la exfuncionaria.

José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del INE y Claudia Espino, Secretaría Ejecutiva del instituto. Fotos: Especiales.

Proveedor del INE dio a Taddei camioneta blindada y colocó a la secretaria ejecutiva

El proveedor del Instituto Nacional Electoral (INE), José Alfredo Hernández Casillas, no sólo proveyó a la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala la camioneta blindada que causó controversia a inicios de este año, sino también a la secretaria ejecutiva del órgano electoral.

Tras cuatro relevos en la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del INE, el empresario presentó a Claudia Arlett Espino con la finalidad de que ocupara el segundo cargo más importante del instituto. La Secretaría Ejecutiva ostenta la representación legal del INE: tiene a su cargo la Dirección de Administración, aprueba la estructura laboral y ejerce el presupuesto asignado.

Desconfianza desde 2024

El 28 de noviembre de 2024, la mayoría del Consejo General aprobó la designación de Espino, con el voto en contra de la consejera Carla Humphrey Jordan, quien mostró desconfianza por el nombramiento debido a señalamientos del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua por presuntas irregularidades en el manejo presupuestal por 70 mil pesos.

Espino conoció a Hernández Casillas durante su gestión en el órgano electoral de Chihuahua, cuando le otorgó un contrato por más de 30 millones de pesos para material electoral.

La funcionaria tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de 2024. Para enero de 2025, la consejera presidenta nombró a José Alberto Pérez de Acha como director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Meses después, en septiembre de 2025, Taddei nombró al socio de Hernández Casillas, Jesús Octavio García, como director de Administración.

Una fuente de alto nivel explicó a Excélsior que Espino se coordinó con Jesús Octavio García y con Pérez de Acha para el empaquetado y colocación de contratos. Como García representaba directamente los intereses del empresario Hernández Casillas, la Secretaría Ejecutiva revisaba los asuntos contractuales con su propio subordinado.

REUNIONES CLAVE EN EL PEDREGAL La secretaria ejecutiva y directores del INE acudían a la casa del proveedor en Picacho 259 para planear licitaciones, adjudicaciones directas y sobreprecios de contratos.

Arribos al Pedregal

Incluso, la secretaria ejecutiva fue vista en diversas ocasiones en el inmueble de la calle Picacho 259, en el Pedregal, donde el empresario citaba al personal del INE para planear licitaciones, adjudicaciones directas y definir sobreprecios en los contratos.

Jesús Octavio García y Hernández Casillas rompieron relaciones en abril de este año; tras los señalamientos públicos sobre el conflicto de intereses, García dejó la Dirección de Administración el 27 de ese mismo mes.La camioneta blindada y los choferes del proveedor

En enero de este año, la consejera presidenta fue vista saliendo de las instalaciones del INE a bordo de una camioneta negra blindada BMW X5, con un valor superior a los dos millones de pesos, la cual no figuraba en el padrón vehicular propiedad del instituto.

Taddei utilizó el vehículo para acudir a la Comisión de la Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez en la Secretaría de Gobernación a mediados de enero, y nuevamente a finales de ese mes al salir de la sede central del INE.

Toda una flotilla

Fuentes consultadas por Excélsior señalaron que la camioneta formaba parte de una flotilla que el empresario Hernández Casillas facilitó a la familia Taddei, la cual arrendaba para el uso de la presidenta y de sus tres hijos.

A finales de febrero, en conferencia de prensa, Taddei Zavala argumentó que la camioneta no generaba un costo para el instituto ya que se la habían prestado, aunque omitió revelar la identidad del prestamista.

La vinculación con el contratista también alcanzó a la nómina de la Presidencia del INE. De los dos choferes adscritos a esa oficina, Luis Alberto Bustamante se encargaba del traslado de Taddei Zavala, de cocinarle y de fungir como su asistente personal.

En tanto, Jonatan Navarrete, también adscrito a la nómina del instituto, operaba en los hechos como chofer de Hernández Casillas, encargado de la seguridad de sus residencias en el Pedregal y apoderado legal de una de las empresas del proveedor.