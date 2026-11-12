Cabildea Bárcena nueva ley ambiental con senadores

La secretario federal del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, se reunió con el presidente del Senado, Higinio Martínez, para cabildear el respaldo de los senadores a la nueva Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, presentada por la Presidenta de la República a la Cámara de Diputados.

Higinio Martínez, presidente del Senado, informó que la funcionaria federal le pidió que si los senadores tienen observaciones las puedan hacer llegar a la Cámara de Diputados.

Hablamos de la iniciativa que tiene de reforma, presentar una nueva ley que está en la Cámara de Diputados y saliendo de allá obviamente vendrá aquí al Senado para que la conociéramos más su iniciativa y, si todavía tenemos algo que aportar antes de que la apruebe la Cámara de Diputados, adelante.

Pero es una nueva ley de medio ambiente en general, eso fue el motivo de la visita, para que los senadores tomemos en cuenta esta y, si podemos aportar algo a la Cámara de Diputados mientras está allá, pues adelante. Y cuando llegue acá, tomaremos la decisión respectiva”, explicó a pregunta expresa.

En tanto, el pleno del Senado aprobó una reforma legal para incentivar a la reforestación en todo el país, que envió a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación.

Resultados verificables

El dictamen se aprobó con el voto unánime de 94 legisladores y la priista Carolina Viggiano aclaró, sin embargo, que “este dictamen abre un camino importante, pero deberá traducirse en resultados verificables, se requieren metas nacionales, especies adecuadas a cada región, recursos para riego y mantenimiento, responsabilidades claras e indicadores de supervivencia.

“No basta con contar cuántos árboles se plantan. Debemos de contar cuántos sobreviven. Esta misma exigencia debe aplicarse sin excepciones a las grandes obras del gobierno federal, de los gobiernos estatales. No se puede exigir a municipios y ciudades cuidar cada árbol, mientras elude rendir cuentas por los daños ocasionados a nuestras selvas, ríos y cuencas.

“Ahí está el caso del Tren Maya, un análisis del Consejo Civil Mexicano, para la silvicultura sostenible, basado en imágenes satelitales, estimó que entre 2019 y enero d 2024 se perdieron seis mil 18 hectáreas de selva vinculadas a los tramos cinco, seis y siete. También identificó 185 bancos de materiales que impactaron otras mil 55 hectáreas forestales. La Semarnat ha cuestionado las estimaciones de organizaciones civiles y ha presentado cifras distintas, pero ha reconocido este daño”, expresó.

Los morenistas se molestaron por esta intervención, pero ella ostuvo su argumentación.