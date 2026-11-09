PAN no avalará convocatoria de selección de sustituta de Taddei si no hay transparencia: Lixa

El Partido Acción Nacional no avalará un proyecto de convocatoria para elegir a quien suplirá de forma permanente a Guadalupe Taddei al frente de la presidencia del Consejo General del INE, hasta que no tenga las garantías de que será un proceso transparente con integrantes del comité de evaluación, a partidistas, advirtió el coordinador de la bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados, Elías Lixa.

El legislador puso como condición que el comité de evaluación esté integrado por ciudadanos sin vínculos partidistas, académicos y especialistas, y que las quintetas de aspirantes incluyan una explicación pública sobre los méritos y razones por las que cada perfil fue seleccionado.

Aseguró que AN no pretende colocar a ninguno de sus candidatos ni negociar posiciones, como acusó la morenista Dolores Padierna, quien señaló que el blanquiazul busca obtener una “tajada derechista” en la renovación de la presidencia del organismo electoral.

Nosotros no pedimos, como por ahí una vocecilla del rencor decía, cuotas. No queremos proponer a nadie. Queremos que las propuestas vengan de la sociedad civil, de expertos, de académicos; que las universidades nos propongan altos perfiles, personas idóneas, que no tengan vínculos partidistas, pero que sí tengan la capacidad de evaluar a los aspirantes y, sobre eso, construir el proyecto”, sostuvo.

En entrevista en la Cámara de Diputados, durante la sesión de este lunes en la que se analiza el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, Lixa cuestionó que Morena se resista a incorporar en la convocatoria los mecanismos de transparencia que plantea su bancada.

Además, arremetió contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que rechazó como instancia para participar en la integración del comité evaluador, al considerar que ha perdido autonomía frente al gobierno.

O sea, están viendo que el niño es risueño y le hacen cosquillas. Vamos a iniciar todavía ese proceso, pero yo no le confiaría ni un lápiz a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo no le confiaría una sola interpretación. Porque lo único que ha hecho esta Comisión, además de nada, es aplaudir y postrarse ante el poder”, acusó.

Además, retó a Morena y a la propia CNDH a demostrar que realmente busca una presidencia del INE independiente de los partidos y del poder político.

Si en verdad no buscan colocar a alguien cercano al poder, entonces ¿por qué chingados no lo quieren poner en la convocatoria? Si de verdad tienen la intención de poner a personas desvinculadas de los partidos, como dicen, entonces ¿por qué chingados no lo ponemos en la convocatoria, como se los propuse desde la semana pasada?”, cuestionó.

Ello, luego de que Dolores Padierna acusó el viernes pasado al PAN de intentar obtener una “tajada derechista” en la designación de quien encabezará el INE hasta 2032.

Durante una reunión con legisladores de Morena, Padierna Luna pidió mantener sin modificaciones la convocatoria para cubrir el periodo que originalmente correspondía a Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia el pasado 26 de octubre, en medio de señalamientos de presuntas irregularidades por más de mil 800 millones de pesos y posibles conflictos de interés.

Ante ello, Lixa sostuvo que las ocho propuestas presentadas por Acción Nacional buscan impedir que lleguen a la presidencia del organismo electoral funcionarios en activo o personas relacionadas con gobiernos y dirigencias partidistas.

Hemos hecho propuestas claras, simples, realizables, pero que además darían garantías. México no se merece dudar de su árbitro electoral. El INE es un bien de las mexicanas y los mexicanos y tenemos que restaurar la confianza y la credibilidad en el Instituto, y eso empieza desde la convocatoria”, señaló.

Aseguró que los cambios que plantea su bancada no afectarían a partidos, candidatos ni ciudadanos, sino que estarían dirigidos a modificar los mecanismos internos de control y decisión del Instituto.

No se trataría de un cambio de reglas del juego. No cambia nada (…) Para quien sí cambia es para la Fiscalía General de la República, que ya no tiene que perseguir en cada contrato un posible delito, porque están todos ocultos”, argumentó.

Lixa se dijo confiado en que la próxima semana pueda retomarse la negociación de la convocatoria en la Junta de Coordinación Política, una vez que concluya la discusión del Presupuesto de Egresos 2027.