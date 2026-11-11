Supervisan caminos artesanales de la Montaña Alta y Baja de Guerrero; avanza Plan Maestro para mejorar las condiciones de las familias

En un esfuerzo conjunto por reducir las brechas de desigualdad y detonar el desarrollo regional, autoridades de los tres órdenes de gobierno supervisaron los avances en la construcción de caminos artesanales en las regiones de la Montaña Alta y Baja de Guerrero.

Estas obras forman parte del Plan Maestro instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual busca mejorar de forma integral las condiciones de vida de las comunidades indígenas y rurales de la entidad.

La jornada de trabajo se concentró en la comunidad de Mexcaltepec II, ubicada en el municipio de Chilapa, donde la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, junto con funcionarios federales, realizó un recorrido de inspección por los frentes de obra que buscan transformar la conectividad y facilitar el traslado de bienes y personas en la zona.

El recorrido contó con la participación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, y del subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Luis Rodríguez Díaz de León. Durante la supervisión, las autoridades dialogaron con los habitantes locales para dar seguimiento a los compromisos asumidos.

19 comunidades de Guerrero beneficiadas

Coordinado a nivel central por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el Plan Maestro beneficia de manera directa a 19 comunidades distribuidas en los municipios de Atlixtac, Chilapa, Olinalá y Zapotitlán Tablas.

El programa articula el presupuesto y la logística de diversas dependencias federales y estatales para atender de manera prioritaria a la infancia, la juventud y las familias locales.

Durante el acto protocolario, el subsecretario Arturo Medina enfatizó la trascendencia social de la infraestructura vial comunitaria.

No hay obra pequeña, sobre todo cuando tiene un impacto en la vida de los habitantes de una comunidad, como queremos que tenga este camino artesanal”, aseveró.

Asimismo, el funcionario subrayó el compromiso de colaborar estrechamente con el gobierno estatal para impulsar el bienestar en el estado y agradeció el apoyo brindado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional en las tareas de acompañamiento y resguardo en la región.

Más allá de la construcción de caminos, la estrategia gubernamental contempla un despliegue integral que incluye acciones en materia de salud, educación, alimentación, vivienda, infraestructura básica y desarrollo productivo.

El Plan Maestro integra la entrega de becas, asistencia técnica para el sector agrícola, así como proyectos de electrificación y conectividad para integrar a estas localidades rezagadas.

Como parte de la visita a Mexcaltepec II, se instaló una Feria de Servicios y se llevó a cabo una jornada del Tianguis del Bienestar, mediante la cual se distribuyeron de manera gratuita artículos nuevos de primera necesidad a las familias asistentes.

En la comitiva estuvieron presentes la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada; el representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero; el encargado del Puesto de Mando del Plan Maestro, Oscar Banda González; además de autoridades comunitarias como el comisario de Mexcaltepec II, Mariano Juárez, y la tesorera del comité de obra del camino artesanal, Santa Gaspar Bolaños.

Con estas acciones, los gobiernos federal y estatal reafirmaron su compromiso de atender las causas estructurales del rezago social para promover la paz y garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales en la Montaña de Guerrero.