Morena defendió los criterios vigentes para la asignación de diputaciones y sostuvo que las reglas de representación política deben aplicarse sin modificaciones durante el proceso electoral federal de 2027, que comenzó formalmente el pasado 10 de septiembre.

En un posicionamiento difundido este jueves 26 de noviembre, el partido aseguró que la Constitución establece las reglas de la democracia y cuestionó los intentos de modificar los criterios de asignación de legisladores, al considerar que no se trata de un asunto meramente administrativo, sino de una decisión que incide en la manera en que la voluntad popular se traduce en representación política.

El documento recordó que, en 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la asignación de diputaciones, criterio que posteriormente fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con Morena, los precedentes judiciales establecen que los límites de representación deben verificarse por partido político y no por coalición.

Morena cuestiona cambios a las reglas electorales

En su posicionamiento, el partido sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a transformar el sistema electoral, pero consideró que ese derecho no debe confundirse con los intereses de las fuerzas políticas que, al no contar con respaldo popular suficiente, buscan cambiar las reglas cuando el proceso electoral ya está en marcha.

Morena también defendió el origen de las actuales disposiciones de representación proporcional y recordó que los límites constitucionales de sobrerrepresentación por partido político se establecieron en 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

Posteriormente, en 2008, durante la administración de Felipe Calderón, se modificó la legislación electoral y se eliminó la disposición que equiparaba a las coaliciones con un solo partido para efectos de la aplicación de esos límites. Según el documento, estas reglas están vigentes desde 2009.

El partido también hizo referencia a la reforma electoral propuesta en 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaba una mayor correspondencia entre los votos ciudadanos y la integración del Congreso.

Recordó que PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de aquella iniciativa, que no prosperó, por lo que permaneció vigente el sistema de representación política que actualmente se cuestiona.

Llama a respetar la Constitución

Morena consideró que existe una contradicción entre las posturas que asumieron entonces los partidos opositores y sus actuales planteamientos sobre los criterios de representación legislativa.

Afirmó que quienes rechazaron una reforma integral al sistema de representación en 2022 ahora reclaman modificar los criterios que se han aplicado durante las últimas elecciones.

El partido insistió en que las autoridades electorales deben aplicar las disposiciones vigentes y que cualquier transformación institucional debe realizarse mediante el debate democrático y por las vías establecidas en la Constitución.

La soberanía popular no admite que los intereses de las dirigencias partidistas estén por encima de las reglas democráticas", señaló Morena, al sostener que las normas deben aplicarse por igual, independientemente de quién gane o pierda una elección.

Finalmente, el partido afirmó que las instituciones democráticas deben estar al servicio de la ciudadanía y no de las organizaciones políticas, y sostuvo que ningún interés partidista puede colocarse por encima de la voluntad popular ni de la Constitución.