Tras aprobación de diputados, Plan B va a los estados

Con 343 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención de la petista Aracely Cruz se aprobaron en la Cámara de Diputados, en lo particular, los artículos reservados del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 115, fracción I, párrafo primero, y 116, fracción II, párrafo segundo, y se adiciona al artículo 134, un párrafo, mejor conocido como Plan B.

Reunida la mayoría calificada con el respaldo de los legisladores de Morena, PVEM y PT, esta vez sin los votos de Movimiento Ciudadano (MC) que sí los sumó en la votación en lo general, esta reforma electoral quedó lista a las 2:30 de la madrugada para ser enviada a los congresos estatales.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, al dar por concluido el proceso legislativo en las cámaras legales .

Esperan reunión de 17 estados

Se espera ahora que en las próximas horas se reúnan los 17 respaldos de los poderes legislativos locales requeridos para declarar la constitucionalidad de los cambios que limita el número de integrantes de los ayuntamientos y el gasto presupuestal anual de los congresos en las entidades, al igual que los recursos en el Senado y los ingresos de los servidores de las instituciones electorales.

En el debate de madrugada de un centenar de propuestas de reserva que fueron registradas, sin que ninguna prosperara, se reactivaron los reclamos del PAN por abaratar los congresos y ayuntamientos, dijo el diputado Federico Doring, pero dejándole la puerta abierta al dinero de la delincuencia organizada en la vida política y electoral de estados y municipios.

Destacaron también los pronunciamientos que hicieron los parlamentarios del PT para que en la reducción de los presupuestos locales se preserven los derechos de los trabajadores

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