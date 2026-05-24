Partido Verde propone eliminar tarifas dinámicas en conciertos de CDMX

El Partido Verde en la Ciudad de México, encabezado por el diputado Jesús Sesma Suárez, impulsa una reforma para eliminar las tarifas dinámicas en la venta de boletos para conciertos y espectáculos públicos, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y proteger a los consumidores.

La iniciativa plantea modificar la Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México para que el precio final de los boletos se informe desde el inicio del proceso de venta, ya sea en taquilla, preventa o a través de intermediarios, sin incrementos variables por demanda.

Sesma Suárez explicó que la propuesta contempla la obligación de transparentar todos los cargos adicionales asociados a la compra, así como presentar de manera clara el mapa del recinto, la ubicación del escenario, zonas generales, localidades y áreas VIP, desde el momento en que se autoricen los eventos.

Recordó que en conciertos recientes de alta demanda se han registrado problemas como saturación en plataformas de venta, filas virtuales y cambios repentinos en los precios, lo que ha generado inconformidad entre los asistentes.

El también coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso local sostuvo que regular estas prácticas no busca limitar la industria del entretenimiento, sino establecer reglas claras que brinden certeza a los consumidores, eviten la especulación y fortalezcan la confianza en la venta de boletos para espectáculos públicos.