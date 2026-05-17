No me he entregado a EU: Inzunza; “me defenderé solo”

El senador morenista, Enrique Inzunza, desmintió esta mañana que se haya entregado a autoridades de Estados Unidos, reiteró que está en Sinaloa y anunció que no contratará abogados, porque se defenderá a sí mismo, aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales lo obliga a ser auxiliado por un abogado.

Mediante su cuenta en la red social de X, Enrique Inzunza rechazó “firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces (falsos) y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento”.

Mientras el sábado en diversas cuentas de redes sociales se dio por un hecho que se había entregado a las autoridades de Estados Unidos, esta mañana Enrique Inzunza difundió que “es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”.

Aseguró que está en Sinaloa, pero en esta ocasión no precisó si está en Badiraguato, de donde es originario, o en la capital del estado.

Anunció que “atenderé, si se me formula, personal y puntualmente, cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales.

Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”, escribió.

De acuerdo con el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales “en las audiencias, el imputado podrá defenderse por sí mismo y deberá estar asistido por un licenciado en derecho o abogado titulado que haya elegido o se le haya designado como Defensor”; es decir, que el senador Enrique Inzunza, quien fue presidente del Poder Judicial del estado de Sinaloa, está obligado a que lo auxilie un profesional del derecho, aunque decida defenderse por sí mismo.

fdm