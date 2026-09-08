"Patria solo hay una": Bolaños-Cacho defiende propuesta sobre doble nacionalidad para la Presidencia

El presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, dejó en claro que “patria solo hay una” y que quien quiera gobernar al país o a un estado de la República debería renunciar a gobernar con otra bandera. Sin embargo, aclaró que la reforma no afecta derechos adquiridos por mexicanos en el exterior.

“Es simplemente (para quien busca) acceder a un puesto tan importante como la Presidencia de la República”, aseveró el presidente del máximo órgano legislativo en San Lázaro.

Ello, en respuesta al pronunciamiento dirigido a la Cámara de Diputados, publicado por Excélsior, en el que el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (COLEFON) solicitó que se escuchen sus preocupaciones sobre la afectación que la reforma tendría en la progresividad de sus derechos.

“Si un connacional que tiene la doble nacionalidad, tanto estadounidense como mexicana, aspira a ser presidente de México, en ese momento debería de renunciar a su nacionalidad americana. No es que le quite sus derechos adquiridos desde antes, es simplemente para acceder a un puesto tan importante como la presidencia de la República”, pormenorizó.

El legislador por el Partido Verde reiteró que será la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Leonel Godoy, la responsable de determinar “si se abren ejercicios de parlamento abierto o no”. Garantizó que una vez que llegue al Pleno “se escucharán todas las voces”.

“Como presidente de la Mesa Directiva estoy impedido a solicitarle a mis compañeras o compañeros diputados que se conduzcan o que voten de alguna manera”, dijo.

Si el Pleno de la Comisión “decidió dentro de los plazos legales discutir esta iniciativa y se están cumpliendo con los plazos legales, yo debo de respetar y acatar esa decisión y garantizar que cuando el debate venga al pleno de la Cámara de Diputados se escuchen a todas las voces”, pormenorizó.

Insistió en que personalmente está a favor de la iniciativa, que se encamina a aprobarse de forma prioritaria; este martes podría avalarse el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, para publicitarse y llegar al pleno entre el 21 y 23 de septiembre, como adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

“Yo en lo personal, insisto, no quiero que esto nuble el debate, porque mi responsabilidad es ser el árbitro a la hora que este debate llegue al pleno, pero Raúl Bolaños-Cacho en lo personal cree que la patria solo hay una y que si quieres aspirar a ser presidente de un país, tu compromiso debe de ser con la bandera de ese único país”, concluyó, tras emitir, a nombre de la Cámara de Diputados, las condolencias a la familia del diputado morenista, Zenyazen Escobar, quien falleció el viernes pasado.