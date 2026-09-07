Cuestionan migrantes la reforma contra doble nacionalidad

En un pronunciamiento dirigido a los integrantes de la Cámara de Diputados, el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (COLEFOM) solicitó que se escuchen sus preocupaciones sobre la afectación que la reforma por la doble nacionalidad tendría en la progresividad de sus derechos.

En el comunicado dirigido a los legisladores y a la presidenta Claudia Sheinbaum se indica que las modificaciones constitucionales a los artículos 82, 116, y 122 impactarían negativamente “el núcleo esencial de nuestro derecho a la participación”.

Vicente Ortiz, firmante del pronunciamiento y de la Asociación de Jaliscienses Unidos, alertó que, de prosperar estos cambios, mexicanos nacidos en el exterior, y que tuvieran la oportunidad de ser candidatos a jefe de gobierno de la CDMX, gobernadores o titular del Poder Ejecutivo, perderían esa posibilidad, en tanto dejaría de ser un derecho.

Están haciendo ciudadanos mexicanos de primera y de segunda, es decir, mexicanos con todos los derechos plenos, y los nacidos en el exterior sin tener esos derechos”, explicó el activista.

En la comunicación se precisa que COLEFON es una red trasnacional de más de 100 federaciones y organizaciones de Estados Unidos, Canadá y México, destacando grupos de jaliscienses, zacatecanos, durangueses y sonorenses, entre otros.

El dictamen de la reforma presidencial estaría siendo aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales este martes y, en el pleno de la Cámara de Diputados, el miércoles siguiente.

Los firmantes describen a la iniciativa como “un proyecto insuficiente de razonamientos jurídicos, doctrinarios, científicos e históricos”.

Se cuestiona el hecho de que la propuesta entra en contradicción con preceptos de la Constitución y con Convenciones que reconocen el derecho de las personas a conservar su nacionalidad de origen cuando logran la ciudadanía en otro país a donde llegaron como inmigrantes.

En el comunicado se cuestiona, además, que la iniciativa no reconoce la relevancia histórica de cómo fue evolucionando el concepto de nacionalidad y el de ciudadanía.

Se indica que la propuesta “tampoco diferencia entre ambos y, menos todavía, reconoce o señala la lucha que fuera y dentro de las fronteras mexicanas hemos realizado las y los mexicanos en el extranjero por la no pérdida de la nacionalidad mexicana y de nuestro sentido de pertenencia, así como vínculos jurídicos con México, desde el siglo pasado”.

En el comunicado, el COLEFON plantea una posible salida a lo que desde su perspectiva sería una regresión en los derechos políticos de los mexicanos en el exterior. “Según su Iniciativa, en la explicación de la problemática a resolver existe un ‘vacío legal’ en el segundo párrafo del artículo 32 constitucional, en el que se explica la restricción al ejercicio de los cargos y funciones para quienes hayan ‘adquirido’ otra nacionalidad, la cual podría solventarse con el cambio del verbo transitivo ‘poseer’. Pero lo resuelve desproporcionadamente, con la reforma a los artículos 82, 116, y 122 constitucionales, para renunciar a la nacionalidad, como requisito para ser presidenta o presidente, gobernadora o gobernador y jefa o jefe de gobierno”.