Hay falta de consenso en el Senado sobre iniciativa de doble nacionalidad

En el bloque de Morena y aliados en el Senado no existe total consenso para aprobar la reforma constitucional que impediría que mexicanos con doble nacionalidad puedan postularse como candidatos a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Además de que el senador de Morena, Javier Corral Jurado, quien cuenta con nacionalidad estadounidense y mexicana, sería uno de los impedidos en sus derechos políticos, en la bancada del Partido Verde existen quienes discrepan de la norma, como el senador Luis Enrique Melgar.

Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde, señaló que la mayoría de los senadores de su bancada se encuentra a favor de la iniciativa; sin embargo, reconoció que algunos, sin precisar el número, todavía tienen dudas o están en contra.

“La fracción apenas está en el análisis, y hay que ver cómo va a quedar el dictamen final y los alcances que va a tener; la mayoría de los senadores del Verde me han manifestado que están en la posibilidad de apoyarla, sin embargo, hay otros que tienen inquietudes o que no coinciden con esta iniciativa, estamos todavía en un proceso de diálogo con los compañeros”, apuntó.

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, rechazó que la enmienda legal se contraponga con la disposición constitucional de que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado.

Mier Velazco dijo que la disposición no se limitaría solo a quienes busquen acceder a la Presidencia de la República o a las gubernaturas, sino que contempla, en términos generales, los cargos de elección popular, y puntualizó que ya existe una norma en un sentido similar.

“Hay que decirles que en la Ley Nacional de Migración, en el artículo 17, si no mal recuerdo, concatenado al 16, establece que cualquiera que quiera, no solamente para el cargo de presidente de la República o de gobernador, sino en general para un cargo de elección popular, tendrá que expresar la renuncia, para poder ocupar el cargo, a otra nacionalidad”, apuntó.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, adelantó que su grupo parlamentario votará en contra de la iniciativa, pues afecta los derechos políticos de los mexicanos, y ahora habrá ciudadanos “de primera y de segunda”.

“Nosotros vamos a votar en contra y les voy a dar argumentos. Este gobierno de Morena cómo presume cuando llegan las remesas de nuestros connacionales a México y lo dan como un gran logro del gobierno de Morena, cuando es un gran logro de los trabajadores que residen en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.

“Ah, pero cuando se trata de salvaguardar sus derechos políticos, ¿por qué algunos de ellos de doble nacionalidad, sobre todo lo que se vive en la frontera con México y Estados Unidos por razones de trabajo o familiares, la tienen, entonces son traidores a la patria?, ¿Porque son injerencistas, porque obviamente tratan desde un gobierno extranjero gobernar México?”, planteó.