Pensión para Adultos Mayores concentrará la mitad del gasto social prioritario en 2027

La suma de los programas sociales prioritarios asciende a 1 billón 25 mil 388.5 millones de pesos y se encuentra encabezada por la Pensión para Adultos Mayores (543.4 mil millones).

Le siguen, por la dimensión del monto canalizado, el Programa de Becas Benito Juárez (190.5 mil millones), Beca Rita Cetina (133.5 mil millones), Pensión Mujeres Bienestar (59.3 millones); Beca Nivel Medio Superior (43.9 millones), Sembrando Vida (40.5 millones), y Pensión Personas con Discapacidad (37.4 millones).

Se explica en el paquete económico que las personas, sus derechos y la reducción de las desigualdades se encuentran en el centro de la acción pública.

“En este marco, se despliega una red de protección social que acompaña a las personas desde la niñez hasta la vejez mediante transferencias directas, programas de desarrollo comunitario e inversión social orientados a garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan”, se precisa.

Se detalla que el principal componente de esta red es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual, para 2027 proyecta alcanzar una cobertura de 96.8% de la población adulta mayor mediante la entrega de pensiones, fortaleciendo su carácter universal.

Respecto al programa de Salud Casa por Casa se plantea que, para 2027, se proyecta que de 15.1 millones de beneficiarios, aproximadamente 93.92%, reciban visitas médicas domiciliarias.