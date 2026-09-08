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Presidencia envía tres iniciativas sobre aduanas, catastro y economía digital

El paquete busca frenar la subvaluación de mercancías de importación, modernizar la recaudación del impuesto predial e impulsar la inclusión financiera mediante la CURP digital

Por: Ivonne Melgar

El gobierno federal anunció la eliminación de la dictaminación de Avisos en materia de comercio exterior que se presentan ante dichas autoridades a través de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, lo cual agilizará las actividades económicas.Lo anterior, en el marco del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2026, en el que se habilita la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior y se establece que operará bajo la estandarización, interoperabilidad, uso de datos, trazabilidad, seguridad de la información, enfoque de persona usuaria, mejora continua y eliminación de cargas administrativas innecesarias.En este sentido, los Avisos ya no requerirán una resolución expresa, al tratarse de trámites considerados autogestivos.La medida obedece a que dichos trámites tienen como finalidad únicamente informar sobre la realización de actividades reguladas por dichas autoridades. Esto no exime a los particulares regulados del cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia, por lo que continúan sujetos a las acciones de verificación, vigilancia y control de la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas, y, en su caso, a las sanciones administrativas que les resulten aplicables.Cabe señalar que se exceptúan de la medida los trámites de “Avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos”, “Avisos Automáticos de Exportación de Tomate Fresco”, así como “Avisos automáticos de importación de máquinas de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico o combinación de ellos, a través de las cuales se realicen sorteos con números o símbolos sujetos al azar”, únicamente en su modalidad de “informe de observaciones respecto de los estándares mínimos de seguridad que deriven de cualquier inspección de supervisión de cumplimiento”.Asimismo, se excluyen las modalidades de “Modificación Alta de domicilio de una planta, bodega o almacén-PROSEC” y “Modificación Baja de domicilio de una planta, bodega o almacén-PROSEC”.Estas exclusiones responden estrictamente a los ajustes técnicos que actualmente deben implementarse en los sistemas correspondientes.
El Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados reformas a la Ley Aduanera y dos nuevas leyes sobre armonización catastral y economía digital.Especial.

La Cámara de Diputados recibió tres nuevas iniciativas de reforma enviadas por la Presidenta de la República para actualizar la Ley Aduanera y expedir una nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, y otra nueva de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

En el caso de los cambios en materia aduanal se busca fortalecer la capacidad de identificar posibles irregularidades en el valor declarado de las mercancías que no se encuentran sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda.

La propuesta busca actualizar los alcances del embargo precautorio de las mercancías y de los medios que se transporten cuando el valor declarado sea inferior en un 50% o más al valor de transacción. La idea es proteger el interés fiscal actualizando el artículo 151 de la Ley Aduanera en su fracción séptima.

Con este ajuste el gobierno federal busca evitar operaciones que habrían declarado en el primer semestre de este año montos inferiores a los que se registraron en 2025 en los sectores de calzado, textil y confección. También se plantea reformar el artículo 154 de la Ley Aduanera, en su segundo párrafo, para aplicar el embargo precautorio aún cuando las operaciones irregulares superen el porcentaje establecido actualmente.

En el caso de la reforma para la armonización catastral, se afirma que es parte de la modernización que en la materia impulsa la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y que retoma la experiencia internacional de España, Perú y Colombia, donde se ha logrado la homologación a través de un identificador único.

La idea de esta iniciativa es poner a disposición de todos los municipios una misma plataforma y un mismo estándar de información, permitiendo el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria de los municipios, actualizando los cobros e incorporando predios no inscritos, así como la habilitación del pago digital del impuesto predial.

Respecto a la propuesta de crear una Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, se indica que el objetivo es cerrar la brecha regional, detallando que mientras en la Ciudad de México casi el 10% usó su celular como medio de pago más frecuente, en la región sur de la República lo hizo apenas el 6%.

La iniciativa reconoce que una fuente de confianza para acreditar la identidad sin presencia física sería la CURP digital ya prevista en la Ley General de Población, promoviendo el uso del Expediente Digital Ciudadano.

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