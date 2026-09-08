Gobierno de Guerrero inicia Programa de Blindaje Electoral 2026-2027

Con miras a la contienda del 6 de junio de 2027, en la que se renovarán la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó el arranque del Programa de Blindaje Electoral 2026-2027 en Guerrero.

La estrategia busca asegurar condiciones de libertad, certeza e imparcialidad, garantizando que la infraestructura y los recursos públicos no sean utilizados a favor de ninguna fuerza política durante el proceso democrático.

En el evento, que contó con la presencia de autoridades civiles, militares y electorales, la mandataria reafirmó la postura de su administración para permitir una contienda equitativa. “Queremos que en Guerrero exista piso parejo para todas y para todos, que las distintas expresiones políticas puedan participar en condiciones de igualdad y que sea únicamente el pueblo y solo el pueblo, mediante su voto libre, quien decida quiénes serán sus representantes y el rumbo de nuestro estado”, señaló Salgado Pineda.

Por su parte, el fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda, ratificó la neutralidad de la institución al precisar que no participarán en la competencia ni respaldarán candidaturas. A fin de facilitar las denuncias ciudadanas y combatir posibles conductas ilícitas, la fiscalía fortalecerá su capacidad operativa en las diversas regiones de la entidad.

A su vez, la fiscal especializada en Delitos Electorales, Dulce Selene Castañeda Arrellanes, explicó que el programa integra capacitación territorial, acciones interinstitucionales y proximidad con gobiernos municipales, incluyendo un enfoque incluyente hacia las comunidades indígenas.

La funcionaria destacó la relevancia de prevenir la violencia contra los derechos políticos de las mujeres y puntualizó que “se actuará bajo un enfoque de estricta legalidad para que ninguna conducta ilícita vulnere los comicios o los derechos político electorales”.