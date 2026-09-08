Alfonso Durazo devuelve patrimonio histórico a familias en Sonora.

En septiembre de 2026, familias sonorenses lograron recuperar parte de su patrimonio histórico, gracias a la política de recuperación de espacios públicos del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

La Sauceda, uno de los lugares emblemáticos más importantes de Hermosillo, que permaneció cerrado por más de una década, fue rescatado gracias al gobernador de Sonora, quien realizó una donación de 500 millones de pesos para su rehabilitación integral.

Gracias a esto, La Suceda vuelve a ser un punto de convivencia para las familias y comunidades de Hermosillo. Además, en dicho proyecto se buscará crear un bosque urbano de 210 hectáreas verdes que contará con miradores, rutas para actividades al aire libre y áreas recreativas

En dicho programa, también se suma la recuperación en Cajeme, con el rescate de Parque Infantil Ostimuri y la Laguna del Náinari, dos espacios íntimamente relacionados con la identidad de Cajeme. Además de la rehabilitación integral del estadio Manuel “Ciclón” Echeverría.

Rescatar estos espacios significa recuperar la calidad de vida, el patrimonio histórico y la identidad a las familias Sonorenses, permitiéndoles seguir disfrutando de sus ciudades.