Paquete Económico 2027 destina $1.02 billones a programas sociales sin crear nuevos impuestos

Con un gasto neto proyectado por 10.6 billones de pesos, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, entregó este martes a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, con el que el gobierno federal traza la ruta de ingresos, gasto y política fiscal para el próximo año.

El monto proyectado es superior a los 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos aprobados para el ejercicio fiscal 2026, es decir, alrededor de 407 mil millones de pesos adicionales, equivalente a un crecimiento nominal de aproximadamente 3.9 por ciento. Además, se prevé un déficit de 3.9 por ciento del PIB.

Este tercer paquete que se entrega bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “refleja la ruta que el Gobierno de México seguirá para conducir la política económica durante el próximo año (…) construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana”, expresó el secretario de Hacienda durante la entrega protocolaria al presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho, y a los integrantes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Cuenta Pública.

El documento incluye la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal, con el que se busca mantener los programas sociales y la estabilidad y crecimiento económico del país.

El gasto público en 2027 seguirá orientado a mejorar el bienestar de las familias y fortalecer el crecimiento económico, además de que los programas sociales prioritarios continuarán siendo una red de apoyo para cerca de 43 millones de personas, para lo cual se destinarán recursos equivalentes al 2.6% del PIB, precisó el secretario.

Respecto de 2026, aumentarán los recursos para educación, ciencia, salud y seguridad, y todos los Programas para el Bienestar tendrán incrementos superiores a la inflación. En conjunto, en gasto programable, los programas prioritarios recibirán 1 billón 25.4 mil millones de pesos, equivalentes a 2.6% del PIB.

El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar será uno de los grandes pilares para fortalecer el crecimiento económico. Precisó que en 2027 se destinará 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto al gasto en inversión física presupuestaria.

Política fiscal

En materia de Política de Ingresos, Amador Zamora anunció modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el endurecimiento de las medidas tributarias contra las llamadas empresas factureras, cerrando el camino al uso de factureras para acreditar deducciones. La medida permitirá fortalecer la base de ingresos públicos sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas generales.

Bajo esta estrategia se proyecta un déficit de 3.9 por ciento del PIB para 2027. Para 2026, los ingresos tributarios se estiman en 15.4% del PIB, mientras que para el 2027 se propone alcanzar un máximo histórico de 15.9 por ciento del PIB. En Pemex, se plantea alcanzar un superávit financiero de 95 mil millones de pesos.

Perspectiva de crecimiento económico 2027

Se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5% y 2.5% en términos reales durante 2027, después de un crecimiento estimado entre 1.0% y 2.0% en 2026.

En materia de precios, la inflación general cerrará el año en 3.0% anual, mientras que el tipo de cambio se estima en 18 pesos por dólar al cierre de 2027. El precio estimado de petróleo se ubica en 61.8 dólares por barril.

Asimismo, se prevé que la producción nacional de hidrocarburos líquidos se mantenga en torno a la meta de 1.8 Mbd. Para reforzar las acciones contra las empresas factureras, el paquete incluye una nueva ley de economía digital con plazos específicos para disminuir gradualmente las operaciones en efectivo.

Se turnará a comisiones

Tras recibir el paquete, Raúl Bolaños-Cacho instruyó a que se publique en la Gaceta Parlamentaria y se dé cuenta al Pleno para su turno correspondiente a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Cuenta Pública para su análisis.