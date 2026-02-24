Organización Construyendo Sociedades de Paz se cambia de nombre y solicita registro como partido

La organización Construyendo Sociedades de Paz A.C., ahora bajo el nombre de PAZ, solicitó formalmente su registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral.

Sus representantes, Armando González Escoto y Carolina Anda, entregaron la documentación que acredita el cumplimiento de 322 asambleas distritales y más de 400 mil afiliaciones, así como sus documentos básicos, requisito para contender en la elección federal de 2027.

González Escoto confió en que en un plazo de 90 días obtendrán el registro y afirmó que se trata de una lucha de 20 años por consolidar un partido “con valores y sin corrupción”.

Este grupo ha intentado previamente constituirse como partido bajo los nombres de Encuentro Social y Encuentro Solidario, ambos sin conservar el registro. Es la tercera ocasión que buscan el reconocimiento nacional.

Pedían cambiar nombre a organización

La organización cambió de nombre luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia tramitará un recurso ante INE para prohibir que se usarán las siglas CSP, que coinciden con las iniciales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La asociación aseguró al Instituto Nacional Electoral (INE) que desde el 30 de enero informó a la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos su intención de cambiar la denominación a Partido PAZ, sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación también prohibió el uso de esas siglas.

Confirmó que no buscaba “violentar los derechos políticos de la titular del Ejecutivo Federal” sino que sus simpatizantes pudieran hacer una asociación de los conceptos de Solidaridad y Paz “como una aspiración legítima de esta agrupación”.

El TEPJF estableció que el INE debería tomar medidas cautelares y, por ahora, decretó una medida preventiva temporal para que la organización no utilice las siglas CSP en sus materiales, ni emblemas, y en cambio emplee su nombre completo hasta que se defina el fondo del caso.

RLO