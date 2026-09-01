Revisarán subir más el IEPS a los refrescos, bebidas alcohólicas y productos con sodio

Desde la Cámara de Diputados se perfeccionará el modelo de Ventanilla Única de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, anunciada por la presidenta de la República, Claudia Sheimbaun, adelantó el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano.

El legislador por Morena recordó, en entrevista previa al arranque de la sesión del Congreso General, se consultará a los diferentes sectores económicos para “perfeccionarla y mejorarla”.

La medida que ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda alguna, ayuda. De hecho, nosotros creemos que con la aprobación de la nueva ley y con estas medidas que está tomando la presidenta, tendríamos que revisar todavía la ley que aprobamos, preguntarles a los diferentes sectores económicos cómo perfeccionarla, cómo mejorarla”, dijo Altamirano en entrevista previa a previo al arranque de la sesión del Consejo General, con el que inician los trabajos del tercer y último año de la LXVI legislatura.

El morenista recordó que en el caso del Congreso de la Unión, sobre todo en la Cámara de Diputados, se discutió y aprobó la nueva Ley en Materia de Infraestructura para el Bienestar donde, agregó, “se sentaron las bases para incentivar que llegue la inversión”.

Enfatizó que el tema de crecimiento económico es prioridad para el país y que desde la Cámara de Diputados nosotros se acompañarán todas las medidas que contribuyan a ello.

El país necesita crecer, y la única manera de crecer es que haya inversión pública, pero también inversión privada”, apuntó.

Respecto al Paquete Económico 2027, afirmó el legislador que éste cumplirá con el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de reducir el déficit y que “no impondrá nuevos impuestos”.

De inicio, estamos hablando de un Paquete Económico que no va a mover los impuestos estructurales (…) A veces nos confundimos, pensamos que por actualizar un impuesto es nuevo, y no. No hay nuevos impuestos, no se mueven los impuestos más importantes, los estructurales”, dijo.

Señaló que ya existen los indicadores principales que se presentaron en los Precriterios de Política Económica.

Sin embargo, confió en que algunos impuestos puedan actualizarse, principalmente en el tema de bebidas azucaradas, para avanzar en el tema preventivo y de salud.

A partir de ahí tendremos que revisar dónde ajustamos”.

En este rubro, dijo, “tanto el Ejecutivo, como desde la Cámara de Diputados, podemos hacer planteamientos en ese sentido, porque ya hay propuesta de varios diputados”.

Ahí tienes el tema del sodio. Tiene el tema de las bebidas alcohólicas, si somos congruentes en el sentido de cómo lo planteamos en el caso del IEPS de bebidas azucaradas, éstos son los temas que quedarían pendientes y tenemos que discutir”.

Monreal llama a "acotar" reforma contra doble nacionalidad

Ayer, Ricardo Monreal, el aún presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se pronunció por que la iniciativa presidencial contra la doble nacionalidad debería acotarse a “Presidente, o quien busque una gubernatura o la Jefatura de Gobierno”.

Dice la presidenta (Claudia Sheinbaum) que es para asegurar que no obedezcas a otra lealtad de otro estado (…) yo creo que la presidenta tiene razón. Es cuidadosa (…) Porque la función y la facultad que ejerce un presidente de la República o un gobernador sí puede comprometer su estado y su país”, enfatizó.

La iniciativa establece que quienes cuenten con una doble nacionalidad deberán renunciar a una de ellas, en los términos que establece la ley, antes del registro de su candidatura ante la autoridad electoral competente.

Asimismo, antes las voces que aseguran que la medida podría extenderse a quien busque un cargo de presidente municipal, el político zacatecano dijo que habrá que revisar los transitorios para determinar si la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene dicho alcance.

No sabemos si se ampliará a presidentes municipales. Dependerá de la Comisión de Puntos Constitucionales. La presidenta de la Cámara (Kenia López Rabadán) nos dijo que la principal preocupación que ella deja respecto al país es la polarización que pone en riesgo hasta la justicia”, precisó Monreal Ávila en entrevista.

Además, afirmó que deberá revisarse si la medida tendría “aplicabilidad inmediata” y hacerse efectiva para el periodo electoral del próximo año, cuando se renovarán 16 mil 609 cargos de elección popular, en 31 entidades, entre ellos, 17 gubernaturas

No he visto el transitorio porque apenas llegó ayer, pero lo voy a checar ahorita. Pero se supone que tiene una aplicabilidad de inmediato”, dijo.

Monreal insistió en que la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “no tiene dedicatoria” ni afecta específicamente a un grupo de connacionales con doble nacionalidad.

Insistió que se debe “analizar con cuidado” puesto que, tanto afecta a los casi 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, y de los cuales la mayoría cuenta la ciudadanía, por nacimiento o naturalización.

Pero, también afecta a la gran comunidad de mexicanos radicados en España “o a quienes residen en México y se han acogido a su nacionalidad española”, alertó.

Creo yo que hay más personas que viven en México que tienen la doble nacionalidad española y mexicana, más que norteamericana y mexicana. Pero es parejo, es para todos”, aseveró.

Una vez que inicien los trabajos del tercer año de la actual legislatura, este martes 1 de septiembre, la iniciativa presidencial contra la doble nacionalidad será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el morenista Leonel Godoy Rangel.