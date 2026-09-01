Rosa Icela Rodríguez entrega Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó esta tarde el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Al filo de las 17:00 horas arrancó la sesión en la que Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibió el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rosa Icela Rodríguez, encargada de la política interna del país, fue recibida por una comisión de cortesía plural, quien la acompañó al interior del recinto legislativo.

Para la recepción del Informe, desde hace dos semanas trabajadores de San Lázaro “sacaron brillo” y enchularon puertas de cristal, pasillos, escalinatas y la fachada del complejo arquitectónico, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez.