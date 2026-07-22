Los 32 Congresos locales de México navegan entre la opacidad

Los 32 Congresos estatales convirtieron la transparencia de la dieta de sus mil 127 diputados en un galimatías de cifras rezagadas, contradictorias, sin pago de impuestos, con “sueldos” adicionales, becas y apoyos a la “recuperación económica”, que lleva al 44.6% de los legisladores estatales a ingresos mensuales brutos de 102 mil hasta 221 mil pesos, y a 68 diputados a esconder sus ingresos.

Con base en la búsqueda de la información que los Congresos estatales entregan a la Plataforma Nacional de Transparencia se observa que los Congresos de Baja California Sur, Morelos y San Luis Potosí no han entregado ningún dato sobre las dietas que pagan a sus 68 integrantes, amén de que hay Congresos como los de Morelos, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Michoacán que no reportan la dieta de todos sus diputados y hasta muestran dietas diferentes para sus diputados, como ocurre con Hidalgo.

Salvo los tres Congresos que no han entregado absolutamente ningún dato sobre la dieta de sus diputados, los 29 Congresos estatales tienen en la Plataforma Nacional de Transparencia reportes del 2025, por lo que no es posible conocer los montos de las dietas de este año.

El Congreso del estado de Guanajuato reportó que en el 2025 pagó una dieta mensual bruta a sus 36 legisladores de 224 mil 437 pesos brutos mensuales, que después de impuestos quedó en 142 mil 786 pesos netos al mes.

El caso de Nayarit, por ejemplo, reporta a la Plataforma Nacional de Transparencia que en el 2025 pagó a sus 30 legisladores una “remuneración” de 150 mil 339 pesos brutos mensuales, pero en ese mismo reporte da cuenta del pago adicional de una “dieta” mensual de 71 mil 70 pesos, lo que hace un total de 221 mil 409.00 brutos mensuales, que después de impuestos quedan en 83 mil pesos.

No todos los congresos son transparentes. Especial

Sin embargo, al ingresar a la parte de Transparencia de su portal web se puede llegar a un espacio donde da cuenta que el pago mensual de sus 30 legisladores en este 2026 será de 32 mil 651 pesos por concepto de “remuneración” y de 78 mil 406.64 pesos por “dieta”, lo que hace un total de 111 mil 57.64 pesos brutos mensuales, que después de impuestos quedan en 104 mil 804.10 pesos netos al mes.

Los diputados de Sonora reportan a la Plataforma Nacional de Transparencia que en el 2025 tuvieron un “ingreso mensual” de 129 mil 51.60 pesos brutos, a los que se adicionó una “dieta” mensual de 31 mil 948 pesos, lo que hizo un total de 161 mil pesos, que después de impuestos quedó en 120 mil 238.03 pesos netos mensuales, pero cada semestre tienen un ingreso adicional de 51 mil 210.60 pesos por “prima vacacional”, que eleva la cifra a 212 mil 210.82 pesos brutos semestrales, que después de impuestos quedan en 154 mil 455.23 pesos al semestre.

En el Estado de México, el reporte entregado a la Plataforma Nacional de Transparencia sobre la dieta de los 75 diputados locales es que fue de 149 mil 684 pesos brutos mensuales, que después de impuestos quedaron en 95 mil 717 pesos mensuales netos.

Veracruz tiene 50 diputados y reportó que el año pasado tuvieron ingresos mensuales de 58 mil 123.38 pesos por el concepto de dieta; 40 mil pesos por “subsidio legislativo” y 45 mil pesos por “desarrollo de actividades”, lo que hizo un total de 143 mil 123.38 pesos y reporta la misma cantidad para cifras brutas que netas, lo que implica, en ese reporte, que no pagó impuestos por los ingresos económicos mensuales de sus legisladores.

Sinaloa tiene 39 legisladores estatales. En la información que entregó a la Plataforma dice que en el 2025 tuvieron un “sueldo” de 28 mil 234.20 pesos mensuales brutos, más una “compensación” de 112 mil 707.14 pesos brutos al mes, lo que hace un total de 140 mil 941.34 pesos mensuales brutos, que después de impuestos se convierten en 103 mil 899 pesos.

Pero cada semestre tienen una “prima vacacional” de cuatro mil 705.70 pesos, por lo que cada seis meses el pago es de 145 mil 647.04 pesos mensuales brutos, que después de impuestos queda en 108 mil 604.70 pesos netos al mes.

Sin embargo, cuando se abre la página individual de cada legislador de Sinaloa, en el portal del Congreso, reporta que el ingreso total de cada legislador es de 139 mil 899.20 pesos, que es diferente a lo que reporta en la Plataforma.

Para el caso de Zacatecas, donde hay 30 legisladores, en la Plataforma se da cuenta de diversas cifras que no concuerdan si se suman.

Por un lado dice que sus diputados tienen un “sueldo” mensual de 126 mil 48 pesos brutos al mes, y como ingresos adicionales identifica 30 mil pesos de un “fondo de ahorro”, 18 mil 528.04 pesos de “sueldos” al mes y una compensación de 82 mil 567.68 pesos mensuales.

Si se suman sólo el fondo de ahorro, el segundo concepto de sueldo y la compensación da un total de 131 mil 95.72 pesos mensuales brutos, que son diferentes a los 126 mil 48 pesos mensuales brutos que reporta como “sueldo bruto”; si se suman, entonces da un total de 257 mil 143.72 pesos mensuales brutos, pero no existe aclaración alguna de que las cifras puedan sumarse o alguna se repita.

A esas cifras debe agregarse 25 mil 953.34 pesos de “prima vacacional” y ocho mil 318.23 pesos de “bono de reactivación económica” que se les entrega cada semestre a los 30 legisladores.

Descuentos superan ingresos

En el galimatías del reporte de dietas de los diputados estatales hay dos casos en que los descuentos de las dietas son superiores a cualquier otro caso.

En Coahuila hay 25 diputados estatales y en la Plataforma se da cuenta que reciben una dieta mensual bruta de 92 mil 316 pesos, que después de impuestos quedan en 56 mil 418 pesos; es decir, les descuentan cada mes 35 mil 828 pesos.

Y en el caso de Colima, donde hay también 25 diputados, el descuento supera a la dieta neta, porque reporta que sus diputados ganan 92 mil 476 pesos mensuales brutos, pero después de descuentos queda en 36 mil 392 pesos netos; es decir, les descuentan cada vez 56 mil 84 pesos, que es una cifra superior a lo que reciben mensualmente.

Y en el Congreso de Hidalgo, donde hay 30 legisladores, no se cumple el principio constitucional de que todos son pares, porque la presidencia de la Junta de Coordinación Política tiene ingresos brutos mensuales de 115 mil 447.70 pesos, compuestos por 15 mil 768.70 pesos de “otras percepciones”, 55 mil 237 pesos de “ingreso total”, 31 mil 31 pesos de “compensación” y 13 mil 411 pesos de “dieta”.

Pero cualquier otro diputado, sin cargo en un órgano de gobierno, tiene una dieta mensual bruta de 105 mil 562.84 pesos, integrados por 13 mil 826.84 pesos de “otras percepciones”, 50 mil 706 pesos de “total de ingresos”, 28 mil 838 pesos de “compensación” y 12 mil 192 pesos de “dieta”.