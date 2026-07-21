México lanza el Fondo de Capital Ambiental con una meta inicial de 10 millones de dólares

En una acción coordinada entre el sector público y la banca multilateral, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentaron el Fondo de Capital Ambiental para México.

Este mecanismo nace con una meta inicial de movilización de hasta 10 millones de dólares, contando con un alto potencial de crecimiento conforme se integren nuevos aportantes nacionales e internacionales para financiar proyectos de conservación y desarrollo sostenible.

La propuesta, impulsada originalmente por la Semarnat, fue presentada conjuntamente por la titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra; el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; y el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados. La iniciativa se alinea de manera directa con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, orientando sus recursos a rubros prioritarios como la gestión sostenible del agua y suelos, la economía circular, la bioeconomía, la calidad del aire y la restauración ecológica de ecosistemas clave en todo el país.

Durante el acto de presentación, los funcionarios resaltaron la viabilidad del proyecto como un motor de desarrollo que no compromete las arcas del Estado. Al respecto, la secretaria Alicia Bárcena enfatizó la importancia del instrumento para el entorno productivo.

“Se trata de hacer compatibles la agenda ambiental y la agenda económica, en línea con el Plan México,

reconociendo el valor de la naturaleza y demostrando que la conservación puede generar bienestar, oportunidades y desarrollo sostenible”, enfatizó.

En esa misma línea, el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, remarcó la solidez económica de la estrategia. “Proteger el capital natural es también proteger la capacidad productiva, la competitividad y la estabilidad económica de largo plazo.

Este mecanismo permitirá movilizar recursos hacia proyectos con resultados medibles, complementando la acción pública sin generar nuevas presiones sobre las finanzas públicas”, puntualizó el funcionario. Por su parte, la administración e implementación del Fondo estará a cargo de CAF, organismo que aportará su experiencia financiera y de fiscalización para asegurar la trazabilidad y la rendición de cuentas.

El presidente ejecutivo de la institución multilateral, Sergio Díaz-Granados, celebró la sinergia lograda al afirmar que “el Fondo de Capital Ambiental para México demuestra que, cuando el sector público, la banca multilateral y el sector privado trabajan juntos, es posible desarrollar instrumentos para movilizar más recursos orientados a proteger el capital natural”.