Ricardo Monreal pide intensificar la lucha contra el crimen y respalda que no haya impunidad

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que es necesario intensificar la lucha contra el crimen organizado para preservar la paz y la seguridad en México, además de respaldar el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no debe existir impunidad para ninguna persona cuando haya pruebas suficientes.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena consideró que la postura expresada por la mandataria federal durante la conferencia matutina representa un principio fundamental para combatir la delincuencia dentro del marco legal.

"No a la impunidad, sea quien sea, y si hay pruebas suficientes, tiene que juzgársele a la persona", recordó Monreal al citar el mensaje de la presidenta, al señalar que esa debe ser la base para evitar excesos y fortalecer el Estado de derecho.

El legislador sostuvo que la estrategia de seguridad debe mantenerse sin tregua y advirtió que el crimen organizado ha ampliado su influencia hasta alcanzar a sectores de la sociedad civil.

Lamentablemente, el crimen organizado llegó hasta la sociedad civil, incluso a familias respetables; los tentaron y a algunos los amenazaron mediante extorsiones y otros mecanismos que han sofisticado las bandas criminales", expresó.

Monreal señaló que es indispensable mantener la paz y la seguridad en el país, al tiempo que pidió que jueces, magistrados y ministerios públicos actúen con apego a los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso.

Hay que intensificar la lucha y lograr que esta paz y esta seguridad sigan manteniéndose en México y no sean alteradas por nadie", afirmó.

Monreal critica decisión de Daniel Ortega sobre elecciones en Nicaragua

En otro tema, Ricardo Monreal calificó como un "despropósito" la decisión anunciada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de no realizar elecciones en ese país.

El diputado consideró que ningún ciudadano debe ser privado del derecho de elegir democráticamente a sus gobernantes y manifestó su expectativa de que la comunidad internacional rechace esa determinación.

Es el totalitarismo, es la ubicación de estar en un Estado de excepción", sostuvo.

Aunque reconoció que la política exterior mexicana se rige por los principios de no intervención y no injerencia en asuntos internos de otros países, aclaró que su postura corresponde a una opinión personal como legislador.