Beltrones, Labastida y Fernández de Cevallos rechazan reforma electoral

El senador Manlio Fabio Beltrones, los excandidatos presidenciales Francisco Labastida, del PRI, y Diego Fernández de Cevallos, del PAN, así como el especialista Jorge Alcocer, rechazaron la reforma electoral que promueve Morena, porque la consideran regresiva, al anular los avances logrados para garantizar el respeto a la voluntad de los ciudadanos reflejada en las urnas.

Mediante un desplegado en redes sociales hacen un llamado “al gobierno, a los legisladores y partidos políticos para abrir cauces al diálogo y la construcción de acuerdos. Es necesario escuchar todas las voces a fin de mejorar la calidad de nuestra democracia”.

Consideran que el país requiere “mejorar nuestra democracia, no distorsionarla ni abaratarla. México necesita una democracia de calidad, con autoridades electorales autónomas e independientes que mantengan los más elevados niveles de calidad y transparencia en cada etapa de los procesos electorales”.

Así, alertan de que “es necesario preservar y fortalecer la calidad de nuestro sistema electoral, por lo que debe mantenerse la profesionalización del personal en el INE y los OPLE, así como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Eliminarlos nos regresaría a 1988”.

Resaltan que fue Morena quien alteró en 2024 las reglas para que el Congreso de la Unión refleje la voluntad de los ciudadanos.

Las normas para la integración de la Cámara de Diputados, vigentes desde 1996, habían venido reflejando de manera adecuada la voluntad popular. Sin embargo, en 2024 la alianza encabezada por Morena obtuvo una inconstitucional sobrerrepresentación que con 54% de los votos le otorgó 73% del total de diputados. Eso no debe volver a ocurrir.

Nos pronunciamos por mejorar la representación popular y la representatividad de todas las fuerzas políticas, para que los votos se reflejen de mejor forma en el número de curules o escaños que corresponden a cada partido o coalición electoral.

Proponemos eliminar por completo la sobrerrepresentación del 8%, así como respetar el tope de 300 diputaciones que como máximo podrá obtener un partido político o coalición electoral”, explican en el escrito.

Se pronuncian porque el Senado se integre sólo por legisladores elegidos por representación proporcional, para evitar la sobrerrepresentación que impera.

Coincidimos con quienes proponen suprimir los 32 senadores de lista nacional. Sin embargo, para evitar una sobrerrepresentación acentuada en el Senado, proponemos que existan 96 senadores, electos mediante el sistema de 32 listas, con tres escaños por entidad federativa, usando el método de asignación de proporcionalidad directa”, detallan.

En cuanto al financiamiento, que la propuesta morenista plantea reducir en 25%, tanto a partidos políticos como al INE, el senador y los excandidatos presidenciales consideran que “es necesario reducir el financiamiento de partidos, que ha llegado a montos que ofenden a la sociedad. Esa reducción debe lograrse sin afectar la equidad en la competencia electoral”.

Respecto a la reducción de los tiempos en radio y televisión, dicen que “el tiempo de Estado que se utiliza durante los procesos electorales debe permanecer sin cambio. Lo que se requiere modificar es la forma de usarlo, para tener menos spots, más información y debates”.

cva*