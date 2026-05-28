Retienen a funcionarios durante protesta en Hidalgo

Habitantes de al menos nueve comunidades de San Felipe Orizatlán, Hidalgo, realizaron bloqueos en distintos puntos del municipio y retuvieron a funcionarios del ayuntamiento durante una protesta para exigir atención a diversas demandas sociales.

La movilización inició con cierres en accesos carreteros y vialidades principales, lo que ocasionó afectaciones a la circulación y complicaciones para automovilistas y transporte público.

Posteriormente, un grupo de manifestantes se trasladó a la presidencia municipal, donde se registraron momentos de tensión luego de que varios servidores públicos permanecieran retenidos mientras se solicitaba la presencia de autoridades municipales para entablar diálogo.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuántos funcionarios estuvieron retenidos ni el tiempo que permanecieron en esa condición.

Tampoco se reportan personas lesionadas derivado de la protesta.

Las autoridades locales mantienen acercamientos con representantes de las comunidades para buscar acuerdos que permitan liberar las vialidades y atender las peticiones planteadas por los inconformes.