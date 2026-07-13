Movimiento Ciudadano exige renuncia y juicio político contra Rosario Piedra

La diputada federal Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, exigió la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, por la exoneración que hizo del Ejército en el caso de los normalistas desaparecidos.

En conferencia de prensa, la también secretaria de la Mesa Directiva de San Lázaro reiteró que seguirán insistiendo en la petición de juicio político en contra de la titular de la CNDH por actuar en contra de las víctimas.

Recordó que hace 82 días se presentó ese recurso por parte de organizaciones de víctimas y reclamó que, hasta ahora, la Cámara de Diputados ha hecho oídos sordos y ni siquiera ha iniciado el trámite para revisar la solicitud.

“Estoy aquí para exigir la renuncia de Rosario Piedra Ibarra a la CNDH, derivado de su negligente y cómplice actuación a lo largo de sus dos periodos con el Estado mexicano, en detrimento de las víctimas del país, y específicamente hoy por la recomendación 208 que hace unos días generó de la manera más abusiva en contra de las víctimas y los derechos humanos del país, exonerando al Ejército mexicano de su participación en los crímenes de Ayotzinapa”, argumentó.

Como coordinadora nacional de voceros del partido naranja, la diputada Ballesteros comentó que haber procedido de esa manera no es una cuestión menor.

“La violación a los derechos humanos constitucionales de todas las personas que vivimos en el país, con una militante de Morena que tiene hoy secuestrada a la CNDH y que ha venido siendo denunciada por víctimas, está llegando hoy a uno de los capítulos más peligrosos y deleznables”, cuestionó.

Expuso la parlamentaria que la titular de la Comisión, a través de una recomendación, se atrevió a exonerar al Ejército mexicano y, con ello, al Estado, de su participación en los crímenes de Ayotzinapa, desconociendo completamente lo que el grupo de investigadores independientes había señalado, entre otros testimonios en torno al caso.

“Es insostenible su permanencia en la CNDH”, enfatizó.

Alegó la legisladora que Piedra Ibarra nunca debió haber ocupado la presidencia de la Comisión y que su cargo constituye un conflicto de interés, en tanto se trata de una militante del partido en el poder.

“Lo que se sabe hasta el día de hoy es que el Ejército presionó al interior de la bancada de Morena para que fuera reelecta, a pesar de que obtuvo la peor calificación en el proceso de evaluación que se hizo en el Senado”, reseñó Ballesteros.