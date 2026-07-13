Sheinbaum se deslinda de informe de la CNDH sobre Ayotzinapa; "no sabíamos que lo iban a publicar"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno no participó en el informe de más 800 páginas que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la semana pasada sobre el caso Ayotzinapa.

“Nosotros no participamos de ninguna manera en el informe, esto tiene que quedar muy claro (...) Es más, no sabíamos que lo iban a publicar”, aclaró la mandataria federal durante su conferencia matutina del lunes.

“Eso no quiere decir que podamos estar de acuerdo o no”, agregó.

¿Qué dice la recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa?

El documento, clasificado como la Recomendación 208VG/2026, fue emitido por la comisión bajo el liderazgo de Rosario Piedra Ibarra. Entre sus conclusiones, en el documento se señala:

Acredita violaciones graves a los derechos humanos en contra de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".

Exige una reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas de los hechos trágicos ocurridos en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

FGR avanza con su propia investigación

Tras las críticas de su contenido, Sheinbaum Pardo recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza su propia investigación y consideró prudente que se hagan públicos los avances una vez que se presenten a las madres y padres de los normalistas.

“Creo que es bueno que en su momento se presente el avance de las investigaciones que se han venido presentando a la madres y a los padres. Se están esperando otras diligencias por parte de la Fiscalía para poder avanzar en qué pasó, la verdad y la justicia y dónde están los jóvenes, eso es lo más importante para nosotros”, aclaró.

La mandataria federal se limitó a opinar sobre el caso y la supuesta responsabilidad que el Ejército haya tenido en este, pero no descartó que los presuntos elementos involucrados hayan tenido algún nexo con el crimen organizado.

Descartó el encubrimiento de uniformados, recordando que desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador hay personas detenidas por este caso.