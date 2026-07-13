Kenia López impulsará pronunciamiento del Congreso por mexicanos ante el ICE

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que promoverá en la Comisión Permanente un pronunciamiento plural e institucional para demandar el respeto irrestricto a los derechos de los mexicanos en Estados Unidos.

En conferencia de prensa, la legisladora del PAN se refirió a la convocatoria que la mandataria mexicana realizó por la mañana, durante la conferencia en Palacio Nacional.

“El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado al Congreso de la Unión para solicitar información sobre la situación de nuestras hermanas y hermanos mexicanos en Estados Unidos. Como presidenta de la Cámara de Diputados acompaño esa solicitud”, informó.

“Quiero expresar mi profunda preocupación y mi más enérgico rechazo ante la violencia que se ha recrudecido en contra de los mexicanos migrantes en Estados Unidos, particularmente en el marco de operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, manifestó.

Argumentó la diputada, quien encabeza la Mesa Directiva de San Lázaro, que los derechos humanos de los mexicanos que radican en ese país deben ser respetados y protegidos en todo momento, priorizando su integridad y dignidad.

“Por ello, solicitaré ante la Comisión Permanente, que es el órgano en el que se encuentra representado el Congreso de la Unión y del cual formo parte como presidenta de esta Cámara de Diputados, que de manera plural e institucional impulsemos un punto de acuerdo legislativo para demandar el respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, priorizando siempre su integridad, su dignidad y su vida como derechos consustanciales a toda persona”, detalló.

La parlamentaria de oposición exigió una investigación que calificó de inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, por disparos de agentes migratorios.

“Su familia y la sociedad mexicana tienen derecho a conocer la verdad, a que se deslinden responsabilidades y a que haya justicia. Ninguna política migratoria puede colocarse por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos. La condición migratoria de una persona nunca puede utilizarse para justificar el abuso de autoridad, el uso desproporcionado de la fuerza o un trato indigno”, argumentó.

“La Cámara de Diputados defiende a los mexicanos en México y en el extranjero, y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer valer sus derechos. La dignidad humana no tiene fronteras”, concluyó al dar lectura al mensaje sobre este tema.