Morena celebra 12 años con reunión nacional para fortalecer la organización territorial

En el marco del 12 aniversario de Morena como partido político, la presidenta nacional del instituto político, Ariadna Montiel Reyes, encabezó la Reunión Nacional de Organización, un encuentro en el que participaron dirigentes, coordinadores y representantes de distintas entidades del país para fortalecer la estructura territorial del movimiento.

A través de sus redes sociales, Montiel Reyes destacó que la mejor manera de conmemorar un nuevo aniversario del partido es trabajando en la organización y coordinación de las tareas que impulsan la consolidación de la Cuarta Transformación.

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"No hay mejor manera de festejar los 12 años de nuestro @PartidoMorenaMx que trabajando en organización. En el marco de nuestro aniversario como partido político, sostuvimos la Reunión Nacional de Organización para coordinar esfuerzos, fortalecer el trabajo territorial y seguir profundizando la Transformación", publicó.

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Durante la reunión se abordaron estrategias para reforzar la presencia de Morena en todo el país mediante el trabajo de base, la coordinación entre las estructuras estatales y municipales, así como el fortalecimiento de la organización comunitaria.

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En las imágenes difundidas por la dirigencia nacional se observa la participación de decenas de militantes, coordinadores territoriales y representantes de distintas regiones, quienes asistieron a las mesas de trabajo y a las sesiones plenarias encabezadas por Ariadna Montiel.

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El encuentro también sirvió para conmemorar los 12 años de la fundación de Morena, partido que obtuvo su registro como fuerza política nacional en 2014 y que actualmente gobierna la Presidencia de la República, además de la mayoría de los estados del país y de ambas cámaras del Congreso de la Unión.

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Como parte de la jornada, los asistentes celebraron el aniversario del partido con un acto conmemorativo en el que reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo la organización territorial y mantener el contacto permanente con la ciudadanía como eje de su proyecto político.