Pemex avanza en el cierre definitivo del pozo Krem-1 y mantiene monitoreo de seguridad en la zona

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que los esfuerzos técnicos en el pozo Krem-1 se enfocan actualmente en su cierre definitivo, luego de haber concluido las obras complementarias de soporte necesarias para el traslado de equipos, materiales y servicios esenciales para la remoción de las estructuras dañadas. De acuerdo con los avances operativos registrados por la institución, los ingenieros y especialistas ejecutaron de forma exitosa los cortes de componentes superficiales del pozo mediante el empleo de tecnología especializada. Esta maniobra técnica es clave, ya que permitirá la instalación inmediata de un nuevo sistema de válvulas y tuberías diseñado específicamente para detener el flujo de manera segura y proceder al taponamiento final de la estructura, actividades que las autoridades estiman concluir en los próximos días.

La empresa pública precisó que el área circundante al pozo siniestrado permanece bajo un monitoreo permanente por parte del personal de seguridad para medir rigurosamente la presencia de gas y los niveles de explosividad. Hasta el momento, las lecturas oficiales indican que no se han detectado niveles críticos ni condiciones de riesgo para la población civil o el personal operativo, debido a que el flujo actual del pozo está compuesto por agua en fase líquida y vapor. Paralelamente, Pemex mantiene una comunicación constante con los representantes de las comunidades vecinas con el objetivo de coordinar con las autoridades municipales y estatales la atención integral en materia de salud, seguridad ambiental y la ejecución de obras de infraestructura vial.

Respecto a las acciones de mitigación del impacto ecológico, la corporación detalló que en los arroyos aledaños continúan instaladas barreras especializadas para contener la presencia de hidrocarburos, los cuales son recuperados de forma continua para asegurar su adecuada disposición final. La institución subrayó que, una vez superado por completo el evento operativo, se iniciarán formalmente las actividades de saneamiento y remediación ambiental en todas las áreas que resultaron afectadas por la contingencia. Con estas acciones coordinadas, Petróleos Mexicanos redobla los esfuerzos logísticos para concluir la emergencia a la mayor brevedad posible y reafirma su compromiso con el bienestar y la seguridad de las regiones donde mantiene operaciones.