Tribunal Electoral respalda al INE y tumba a miles de afiliados vía digital de Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Morena no logró acreditar, mediante archivos PDF, la permanencia en sus filas de alrededor de 110 mil personas cuyas afiliaciones aparecieron duplicadas con cuatro organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos nacionales.

Por unanimidad, las magistraturas avalaron el criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) de que las digitalizaciones presentadas por Morena no constituyen la documentación original exigida para demostrar la voluntad de la ciudadanía de permanecer afiliada al partido.

El caso surgió luego de que el INE detectó afiliaciones duplicadas entre Morena y organizaciones en proceso de registro. El partido presentó documentos digitalizados para intentar conservar esos registros, pero la Sala Superior concluyó que la prueba válida debía ser la cédula original con firma autógrafa o los formatos electrónicos generados mediante la aplicación oficial del INE.

No obstante, el Tribunal revocó parcialmente la decisión del instituto al determinar que no valoró adecuadamente 1,913 formatos físicos con firma autógrafa entregados por Morena.

Por ello, ordenó revisar esa documentación y continuar el procedimiento de consulta para que las personas involucradas definan si desean permanecer en Morena o afiliarse a alguna de las nuevas organizaciones.

Durante la discusión, el magistrado presidente Gilberto Bátiz García defendió privilegiar la certeza sobre la voluntad ciudadana y sostuvo que existen “elementos indiciarios suficientes para considerar como legítimas las manifestaciones sobre una ratificación de afiliación”.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón advirtió un posible trato diferenciado frente a otros procedimientos de registro partidista y señaló que debía revisarse “si se están aplicando los mismos criterios probatorios” a Morena y a las organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos.

Con la resolución, Morena mantiene viva únicamente la revisión de 1,913 afiliaciones respaldadas con documentos originales, mientras que las más de 93 mil afiliaciones sustentadas únicamente en archivos digitalizados quedaron sin efectos para este procedimiento.