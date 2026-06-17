Ariadna Montiel presenta proceso para definir Coordinadores Estatales en Defensa de la Transformación

Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México presentaron la ruta política rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas en el país.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó la presentación del proceso interno con el que se busca definir a las y los coordinadores estatales de la defensa de la transformación, figuras que eventualmente podrían convertirse en candidatas y candidatos a los gobiernos estatales.

De acuerdo con lo expuesto por las dirigencias partidistas, cada fuerza política llevará a cabo una primera etapa de selección conforme a sus propios estatutos y reglas internas. Posteriormente, los perfiles que avancen participarán en una fase conjunta, en la que se prevé realizar una encuesta final con un número reducido de aspirantes.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, explicó que la metodología contempla hasta seis perfiles en la medición final, con el objetivo de evitar procesos extensos y facilitar la evaluación ciudadana.

Entre los requisitos planteados para las personas interesadas destacan contar con trayectoria vinculada a los principios de la llamada Cuarta Transformación, buena reputación pública y no estar sujetas a procesos judiciales. Además, quienes actualmente ocupen cargos públicos, legislativos o partidistas deberán separarse temporalmente de sus funciones para dedicarse de lleno a las tareas organizativas.

Las actividades previstas para quienes participen en este proceso incluyen recorridos territoriales, visitas casa por casa, organización de asambleas y difusión de los logros del movimiento.

La convocatoria forma parte del llamado Plan Político Integral rumbo a 2027, con el que Morena y sus aliados buscan fortalecer su presencia territorial, ordenar el proceso interno y mantener la unidad entre las fuerzas que integran la coalición.

En 2027 se renovarán las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí, entre otras posiciones de elección popular.