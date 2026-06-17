Diagnóstico Nacional de Residuos reafirma urgencia de impulsar economía circular: Partido Verde

El reciente Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2026 reveló que México genera 139 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día, de las cuales solo una mínima parte recibe tratamiento adecuado. Esta situación pone en evidencia los grandes retos que enfrenta el país en materia de manejo de basura y la necesidad urgente de transitar hacia modelos más sostenibles.

Al respecto, el Partido Verde Ecologista de México destacó que la economía circular representa una alternativa clave para transformar el actual modelo de consumo y disposición final de residuos. El instituto político recordó que la Ley General de Economía Circular, aprobada en enero pasado, establece las bases jurídicas para reincorporar materiales a los procesos productivos, reduciendo significativamente la cantidad de desechos que llegan a rellenos sanitarios y mitigando impactos ambientales.

El diagnóstico emitido por la Secretaría de Medio Ambiente confirma la necesidad de cambiar la forma en que las ciudades gestionan sus residuos”, señaló el Partido Verde. El crecimiento urbano acelerado y los patrones de consumo actuales han incrementado la presión sobre los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final, provocando la saturación de rellenos sanitarios, contaminación del suelo, agua y aire, así como afectaciones a la salud pública.

La nueva legislación impulsa acciones concretas como la separación de residuos desde el origen, el reciclaje, la reutilización y la valorización de materiales. Además, establece mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para mejorar la gestión integral de los residuos, fortalecer la infraestructura existente y promover una mejor planeación urbana.

En este contexto, el Partido Verde enfatizó que la discusión sobre el manejo de residuos se intensificó este año, luego de advertencias de autoridades ambientales que cifran en más de 120 mil toneladas diarias la generación de basura en el país. La Ley General de Economía Circular incorpora un enfoque específico para las zonas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la generación de desechos, con el objetivo de modificar los patrones de producción, consumo y gestión.

Avanzar hacia una economía circular permitirá construir ciudades más limpias, sostenibles y con mejores condiciones de vida para la población”, reiteró el partido. Transformar el manejo de residuos urbanos no solo es una cuestión ambiental, sino también de salud pública y desarrollo ordenado.

Con la implementación efectiva de esta ley, México tiene la oportunidad de reducir de manera significativa la disposición final de residuos, fomentar la generación de empleos verdes y avanzar hacia un modelo de desarrollo más responsable con las generaciones futuras.