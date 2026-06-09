“A Morena le van a pasar factura”: Rubén Monreal

“A Morena le van a pasar factura” por los temas de inseguridad y violencia en el país, sumados a las acusaciones hechas por autoridades de Estados Unidos contra gobernadores de extracción morenista y que estarían presuntamente vinculados con el crimen organizado.

De acuerdo con el 100% de los votos computarizados mediante el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Coahuila, la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) se llevó los 16 distritos electorales a disputarse este domingo.

Ante estos resultados, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, apuntó que es un reflejo de la opinión de los coahuilenses frente a los resultados dados por Morena en el gobierno federal.

“Creo que hay cuatro elementos importantes: primero, una ciudadanía muy comprometida con una alta cultura cívica, con gran participación. La segunda, un buen trabajo de Manolo Jiménez Salinas, nuestro gobernador; la elección intermedia siempre es un refrendo para el gobernante. La tercera, pues la dirigencia nacional nos ha posicionado como una opción. Y la cuarta, la coyuntura. Morena está entre un escándalo y otro prácticamente todos los días, y la política nacional pues no funciona muy bien”.

El líder del partido tricolor recordó que también en la pasada elección en Veracruz, a Morena le tocó perder miles de votos, un escenario similar al de Durango, “no les ha ido bien últimamente”.

“A Morena, evidentemente, le van a pasar factura por las situaciones de inseguridad, por el nulo crecimiento económico del país, por el problema inflacionario, por el incumplimiento de compromisos”.

De este último tema, apuntó el priísta, es el origen de la molestia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que se ha visto plasmada con las múltiples movilizaciones en el país previo a la Copa Mundial de Fútbol, “es el incumplimiento de compromisos muy puntuales que se hicieron desde el 2007, de echar para atrás la legislación pensionaria, más allá de que eso se pueda o no”.

“Morena hizo esos compromisos y creo que todo esto se le va juntando”, apuntó Moreira entrevistado por Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, antes de puntualizar en que el gobierno y el partido guinda se niegan a verlo así.

“Incluso las encuestas anticipaban el triunfo del PRI en los 16 distritos. Es claro, ¿no? He visto algunas inconformidades, creo que la presidenta del partido (Morena) no está bien informada de lo que sucedió en esas incidencias. Y sería bueno que se indagaran porque estoy cierto que van a llegar a los aliados de Morena”.

Y es que Moreira Valdez apuntó que el triunfo de su partido fue de una magnitud difícil de ignorar, “Morena perdió dos a uno; y hay lugares donde perdió tres, casi cuatro a uno”.

“Un poquito de modestia no les caería mal y que, además, sea una reflexión interna de cómo perdieron esa elección”, apuntó el diputado al agregar otra hipótesis sobre los malos resultados electorales del partido en el poder.