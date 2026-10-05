Morena consuela a Andrea Chávez; será virtual candidata para Ciudad Juárez

La Comisión Nacional de Elecciones del Morena informó la designación de la senadora Andrea Chávez Treviño como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, Chihuahua.

Hace unos días, el 28 de septiembre, Chávez perdió la contienda interna que definió al virtual candidato del partido para la gubernatura de Chihuahua, quien será Cruz Pérez Cuéllar.

El pronunciamiento fue respaldado por el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por su presidenta Ariadna Montiel Reyes, y por la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández.

Ambos liderazgos convocaron a la militancia y simpatizantes a continuar con las labores organizativas "en la frontera más hermosa y bella del mundo, siempre de la mano del pueblo de México".

De acuerdo con un comunicado, la llegada de la legisladora a la estructura municipal forma parte de un proceso nacional para sumar esfuerzos partidistas.

"Andrea Chávez se suma a esta tarea con la responsabilidad de contribuir a fortalecer la organización territorial, convocar a la unidad de nuestro movimiento y trabajar, junto con la militancia y el pueblo, en la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", resaltó Morena.

El partido enfatizó que el trabajo político en el municipio fronterizo priorizará el consenso interno.

"Para Morena, la unidad significa poner por delante lo que nos une: el proyecto de transformación de México, nuestros principios y, por encima de todo, el pueblo. Hoy estamos convocando y sumando a todas las fuerzas de nuestro movimiento porque la transformación necesita de todas y de todos", señala el texto.

Andrea Chávez Treviño es licenciada en Derecho, militante y consejera nacional de Morena. En su trayectoria interna se ha desempeñado como secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional, además de haber ocupado un escaño como diputada federal plurinominal y ejercer actualmente como senadora.