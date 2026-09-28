Morena designa a Cruz Pérez Cuéllar como su corcholata para Chihuahua

La dirigencia nacional de Morena definió a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, nombramiento que lo posiciona como quien encabezará la ruta del partido rumbo a la elección gubernamental de 2027.

El anuncio se realizó durante una jornada de la dirigencia partidista en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México, donde el comité nacional dio a conocer las coordinaciones para los estados que renovarán Ejecutivo local el próximo año.

Definición interna y respaldo político

La resolución cierra una de las disputas internas más estrechas de la agrupación política en el norte del país, dejando fuera del proceso a la senadora con licencia Andrea Chávez, quien junto con Pérez Cuéllar mantuvo una contienda cerrada en las últimas semanas por la posición estatal.

Pérez Cuéllar, quien llegó a la definición como alcalde con licencia de Ciudad Juárez y con el respaldo del Partido Verde, asumirá de forma inmediata la articulación de las estructuras de Morena en la entidad.

Aunque el nombramiento de coordinador no representa formalmente una candidatura ante las autoridades electorales, en la práctica determina el liderazgo del movimiento hacia la contienda en un estado actualmente gobernado por el PAN.