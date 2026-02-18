Moreira acusa que propuesta de reforma electoral busca regular los 'acordeones'

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, alertó que una de las propuestas de Pablo Gómez en la iniciativa presidencial en materia electoral pretende regular la práctica del acordeón para definir a los futuros legisladores plurinominales.

En conferencia de prensa, el legislador de oposición reveló que la reforma gubernamental plantearía definir a la mitad de los diputados de representación proporcional mediante una lista de nombres sobre la cual el votante elegiría.

Según la versión del diputado Moreira, si bien se conservarían los 500 integrantes de la Cámara Baja, 300 de mayoría y 200 pluris, 100 de éstos serían resultado de la votación de una lista.

Alertó el legislador de oposición que, de prosperar esa idea, “la sobrerrepresentación se va a ir al mil”, mientras que a los votantes se “les van a dar un acordeón”.

Rubén Moreira ironizó: “Es la Ley Maduro no tocada como vallenato, sino tocada como polka, eso es lo que está planeando la perversidad de Pablo Gómez”.

Anda un rumor de que va a proponer una legislación estilo Maduro, pero al ritmo de Polca, es decir, con acordeones, que va a hacer boletas donde uno tiene que tachar nombres de personas, pues les van a dar acordeones", sostuvo.

Sostuvo el ex gobernador que, en las oposiciones, hay desconfianza en torno a esa propuesta gubernamental de la que, comentó, no existe un documento final.

De las fórmulas propuestas por el señor Pablo Gómez, hay una que implicaría revivir los acordeones. Imagínense a dónde vamos”, narró.

Imagínense dónde vamos y si ese es el más capaz de ellos, pues ¿cómo estará el resto?", detalló en alusión a los cambios que sobre plurinominales podría contener la iniciativa gubernamental.

Yo le pido prudencia o le recomiendo prudencia al Ejecutivo Federal. Una Reforma Electoral no solamente es la intención de hacerla, no solamente es la idea de qué poner, también es la causa por la cual se va a hacer, no hay una causa”, planteó el diputado Moreira.

