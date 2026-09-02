“México está en peligro” por injerencia de bots en elecciones: Gustavo Petro

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que “México está en peligro” ante lo que calificó como una “manipulación algorítmica” mediante granjas de bots para favorecer a candidatos de derecha en procesos electorales.

“Es un sistema que se quiere expandir no al mundo latino (…) México está en peligro, Brasil ya viene y puede ser también Estados Unidos porque estos métodos tienen legitimación en la clase política que está dirigiendo actualmente los Estados Unidos”, aseguró este miércoles durante su conferencia magistral en el Auditorio Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su primera salida internacional tras concluir su mandato en agosto, Petro cuestionó la victoria de su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, a quien atribuyó el triunfo sobre el izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio al uso de bots y software desarrollado en el extranjero.

“En el balance general de las elecciones, solo pudo ganar porque algoritmos israelíes actuando automáticamente, y ya en el software de escrutinio, permitían calcular en fracción de segundos si le estaban faltando y ponerlos en mil 300 puestos de votación en 13 mil mesas. Y así es presidente. Pero así es presidente él, así es presidente también la señora del Perú. Así es presidente también el de Bolivia”, acusó.

El exmandatario colombiano sostuvo que, al igual que Cepeda, fue víctima de una campaña de “bombardeos” de bots que los presentaban como “guerrilleros sanguinarios”, lo que, dijo, provocó un “choque mental” entre los electores.

Petro también lanzó acusaciones contra De la Espriella, a quien señaló de tener ciudadanía estadounidense, haber trabajado como abogado de personas vinculadas con el narcotráfico y mantener presuntos vínculos comerciales con narcotraficantes en Miami y Colombia.

El expresidente colombiano explicó que un supuesto peritaje matemático elaborado por una red de voluntarios habría detectado “mil 350 puestos” en los que, según su versión, ocurrió una “manipulación algorítmica” proveniente de Los Ángeles mediante software de una empresa israelí de seguridad privada.

Larga fila, pero conferencia arrancó tarde

La conferencia magistral del expresidente colombiano, titulada “El Capital en el Siglo XXI: Economía política de la crisis climática”, comenzó con más de una hora de retraso, luego de que Petro sostuviera una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional alrededor del mediodía. La reunión fue confirmada este miércoles por ambos mandatarios.

Una larga fila de asistentes esperó desde el mediodía a las afueras del auditorio para ingresar al recinto, cuyo registro había agotado los lugares disponibles debido a la demanda.

Varios de los asistentes se identificaron como simpatizantes de la izquierda y señalaron que acudieron para respaldar a ese sector político ante lo que consideraron un escenario de “acecho” en América Latina.

Andrea Capote, quien cursa la carrera de relaciones internacionales en la Máxima Casa de Estudios, dijo que lo que admira del ex mandatario “la noción que tiene de la totalidad de América Latina” y que el discurso que dio ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025 fue lo que la motivó a asistir a su charla.

Petro compartió en sus redes sociales una foto de su reunión con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. Especial

“Creo que Petro e incluso otros líderes como (Luiz Inácio Lula da Silva) o incluso puede ser la Presidenta (Sheinbaum), a considerarse dentro de ese grupo, de alguna forma están aportando que da esperanza a mucha gente”, agregó.

Por su parte, Cyrus Samudio, de la carrera de Derecho, justificó su asistencia al decir que “como juventud es importante mostrar la fuerza que se tiene cuando se trata de luchas sociales, cuando se trata de izquierda dentro de Latinoamérica porque estamos viviendo un asedio yankee, un asedio occidental muy agresivo que se trata solamente de robar minerales, cultura e imponer otra economía”.

La mayor parte de la conferencia estuvo enfocada en el capitalismo, la economía política y su relación con las decisiones públicas frente a la crisis climática.