Sheinbaum se reúne con Gustavo Petro en Palacio Nacional; lo invita a vivir en México

El exPresidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde relató que conversaron sobre los riesgos de intromisiones en las elecciones de la región, además de ser invitado por la mandataria mexicana a realizar actividades académicas en el país.

Gustavo Petro llegó a la Ciudad de México a finales de agosto de 2026 para realizar su primer viaje internacional tras concluir su mandato presidencial, con el fin de impartir una conferencia magistral sobre economía política y crisis climática en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En esta visita fue invitado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con quien ha expresado siempre afinidad política marcada por la izquierda. “El tema de coyuntura es la nueva realidad política artificial. Podríamos llamarlo así a partir de todas estas investigaciones que se han hecho desde Bolivia que cubren a toda la America, porque su centro real está en Washington, su financiación está en Israel”, respondió.

Petro, quien fue primer presidente de izquierda en la historia reciente de su país, se lanzó contra su sucesor Abelardo de la Espriella, a quien consideró se unió con Estados Unidos para manipular la elección.

El exmandatario colombiano señaló que México debe estar atento a cómo se desarrollen los comicios en Brasil, Costa Rica, Perú, y el avance de la derecha, para prever escenarios rumbo a las elecciones intermedias del 2027 y lo que pueda ocurrir en el 2030.

Gustavo Petro fue consultado por Excélsior sobre si recibió una invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para vivir en México, y respondió que sí, le hizo una propuesta para desempeñarse académicamente, sin embargo, el político de izquierda y exmiembro del grupo guerrillero urbano Movimiento 19 de Abril (M-19) decidió continuar viviendo en Colombia.

“Me invitó a unas coordinaciones intelectuales académicas que no me gusta hacer, pero yo decidí vivir en Colombia”, aseguró.