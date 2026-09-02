Agilizarán traslados al Pacífico con la ampliación de la carretera Toluca-Zihuatanejo

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el avance en la ampliación de la carretera Toluca-Zihuatanejo, en un acto que contó con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria federal explicó que esta obra es prioritaria para agilizar el tránsito carretero desde el Estado de México hacia Michoacán y Guerrero. El proyecto forma parte del Plan Nacional de Infraestructura Carretera, el cual contempla una inversión total de 700 mil millones de pesos para intervenir 5 mil kilómetros en nueve vías prioritarias de los ejes del Golfo de México y el Corredor del Pacífico.

Respecto a la carretera Toluca-Zihuatanejo, los trabajos están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) e intervienen un tramo de 372 kilómetros. La obra contempla un ancho de 12 metros en ambos sentidos con el fin de brindar traslados más rápidos y seguros, con una inversión específica de 26 mil 969 millones de pesos.

De forma complementaria, la administración de Delfina Gómez declaró al 2026 como “El Año de las Obras en el Estado de México”, marco en el que se destinarán recursos adicionales para repavimentar y bachear los caminos que conectan con esta importante vía en la zona sur de la entidad.