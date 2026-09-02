Bancada del PT busca abolir los vientres subrogados en México

Con el respaldo del coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, la bancada petista busca el apoyo de diputados de todas las fuerzas políticas para abolir en México los vientres subrogados como una modalidad de trata.

El anuncio ocurrió este miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al inaugurar el Foro Internacional Los Derechos Humanos y la Maternidad Subrogada, en el que participaron abogadas feministas y expertas en el tema, entre ellas Olivia Maurel, destacada activista franco-estadunidense contra lo que llamaron la “explotación reproductiva”.

Nacida en 1991 mediante la gestación subrogada, a la que ella se opone, la autora del libro ¿Dónde estás, mamá? dijo que “México se ha convertido en una gran meca de la explotación y la compraventa de bebés a precio bajo”.

La activista agradeció el interés de la Cámara de Diputados por frenar, enfatizó, “el mercado de la gestación subrogada que se estima que va a llegar a los 200 billones de dólares para el año 2034”.

Olivia Maurel dijo que su presencia en el foro era para detener futuros daños contra mujeres y madres, pero también para representar el dolor de las niñas y los niños que, expuso, “jamás deberían ser tratados como objetos de consumo”.

En conferencia de prensa, la activista comentó que, como madre e hija, se congratulaba de que en México se den los primeros pasos “para abolir la gestación subrogada”.

Informó el diputado Sandoval que recientemente asistieron a un foro en Francia donde ya se avanzó por la ruta del abolicionismo de los vientres de alquiler, la misma que el PT busca impulsar en los cambios a la Ley de Trata.

“Esperamos que las y los mexicanos y los 500 diputados tomen sentido de la importancia que tiene que revisemos, discutamos y cabildemos la propuesta de esta iniciativa de ley. Se requiere poner atención y poner en el centro la dignidad de los seres humanos”, expuso el líder parlamentario.

Explicó el coordinador de los petistas que también hay quienes plantean la reglamentación y otros el prohibicionismo.

La abogada feminista Patricia Olamendi contó que desde hace años han venido construyendo una hoja de ruta para que puedan tomarse medidas aquí y agradeció al PT y a Olivia Maurel que los acompañara en construir, con el sustento de la Declaración de Casa Blanca, la demanda de “abolir todas esas formas que se consideran de esclavitud y que nosotras y nosotros consideramos de trata de personas”.

Dijo la destacada exlegisladora y activista mexicana que es necesario condenar, sancionar y prohibir el alquiler de vientres y la venta de niños.

“México se ha convertido en el mercado barato de los vientres de alquiler. Los casos que conocemos son verdaderamente aterradores”, expuso Olamendi.

Al respecto, la organizadora del foro en San Lázaro, la diputada Magdalena Núñez Monreal, advirtió que, debido a los vacíos legislativos en esta materia, nuestro país se ha convertido en un destino atractivo para una industria transnacional que obtiene ganancias multimillonarias y que ha facilitado que mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y marginación sean explotadas reproductivamente.