Al menos 269 personas y empresas quieren cabildear en el Senado de la República

Al menos 269 personas físicas y morales interesadas en realizar cabildeo en el Senado presentaron su solicitud para ser parte del Padrón que utilizará la Mesa Directiva de esta Cámara del Congreso de la Unión para regular las actividades de los profesionales “interesados en promover intereses legítimos de particulares ante órganos del Senado de la República y ante las senadoras y los senadores”.

Sin embargo, a unas horas de cerrar el registro oficial de los cabilderos que tiene derecho a dialogar con los senadores en busca de influir en la manufactura de las leyes, la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, la morenista Margarita Valdez, expresó su deseo de erradicar del mundo legislativo a los cabilderos, porque considera que esos grupos no deben tener derecho de influir en la eleboración de los dictámenes.

Ya que se toca el tema de que es muy importante que tenemos muchos meses, incluso años tratando de hacer un reglamento más acorde, más actual, más propio de las circunstancias legislativas que vivimos, creo que es pertinente volver a tocar el tema de un asunto que se tiene en el reglamento o no está en el reglamento o se brinca del reglamento, que es el famoso listado de cabilderos oficiales que hay aquí en el Senado.

Algunos senadores, desde hace varios años, desde las legislaturas pasadas, hemos comentado que es un tema que hay que revisarlo. Es correcto que haya cabilderos oficiales, que ya estén enlistados, el famoso padrón de los cabilderos de empresas, de industriales, de asociaciones, para que quede bien establecido el cómo, cuándo y el porqué”, expresó la senadora Valdez durante una reunión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias."

Y expresó que “de una vez lo adelanto, para socializarlo, que creo que no es correcto que haya cabilderos en el Senado. Así de simple y de tajante, porque vienen los cabilderos a platicar con usted senadora o con usted senador para que modifique, cambie, opine una iniciativa hecha o por senadores o por la colegisladora o, en todo caso, a veces, el Ejecutivo, y que tengan voz en un proceso tan importante como es el legislar, los cabilderos, creo que no es correcto y lo voy a dejar sobre la mesa”.

Única convocatoria

Después de dos años de no actualizar el Padrón de Cabilderos, el Senado abrió una nueva y única convocatoria para el registro de las personas que tienen interés en los temas que se legislan y anoche concluyó ese proceso.

De acuerdo con la información obtenida en el Senado, un par de horas antes de cerrar el registro a la media noche, tenían 269 solicitudes de personasl físicas y morales para hacer cabildeo en el Senado.

Daniel Sibaja, Secretario Técnico de la Mesa Directiva del Senado y quien será el responsable de la relación con los cabilderos, recordó que en esta ocasión los registros de personas morales permite que tengan hasta 10 cabilderos, y será hasta que se revisen todas las solicitudes que se conozca el número de personas que tendrán autorización para realizar esas tareas con las senadoras y los senadores.

“Creo que no es correcto que haya cabilderos en el Senado. Así de simple y de tajante, porque vienen a platicar con un senador para que modifique o cambie una iniciativa.” — Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado

Padrón de Cabildeo en Cifras 269 SOLICITUDES Registros de personas físicas y morales presentados ante la Mesa Directiva antes del cierre de convocatoria.

HASTA 10 AGENTES Límite de cabilderos acreditados por cada persona moral que obtenga la autorización.

2 AÑOS SIN ACTUALIZAR Tiempo que sumaba el Senado sin renovar oficialmente el padrón de representantes de intereses particulares.