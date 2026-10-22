Hasta que Morena resuelva sus problemas, se retomará la mesa de las alianzas: PT

El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, aseguró que las pláticas de alianza electoral del oficialismo están en una pausa, porque están en la espera de que Morena resuelva los problemas internos que tiene y adelantó que primero tendrán que resolver lo relacionado con las gubernaturas para después avanzar en otras alianzas, como la federal para renovar la Cámara de Diputados.

Movilizaciones

A pregunta expresa refrendó el respaldo del Partido del Trabajo a las movilizaciones de los trabajadores.

A la pregunta de si ve una mano detrás de las movilizaciones de los trabajadores del sector salud, respondió que “sí. La inflación y su situación de vida, y su retraso salarial, y su retraso en prestaciones. Es el verdadero motor”.

“Las pláticas de alianza electoral están en una pausa, en espera de que Morena resuelva los problemas internos que tiene.” — Alberto Anaya, dirigente nacional del PT

Consideró que “los números no dan. Los reclamos, no nada más de los trabajadores de salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en el Seguros, en la Secretaría de Salud, no dan. El personal está muy mal pagado. Sus reclamos son justos.

El tema es cómo hacerle para estirar el presupuesto. O haces una Reforma Fiscal, que no se está dispuesto a hacerlo, Biden sí la hizo en Estados Unidos, de que al que gane más y tenga más, pague más, en una situación de impuesto progresivo, y si tú no quieres hacer esa Reforma Fiscal, lo que tienes que hacer es una redistribución del presupuesto. Y esa situación implica por revisar cosas como la pensión universal”, aseguró.

Sobre las negociaciones en torno a las alianzas electorales para el próximo año, con Morena y el Verde, Alberto Anaya dijo que todo está pausado “hasta que Morena arregle sus problemas”.

Refrendó que en Michoacán, el PT va con Raúl Morón y habló del caso de San Luis Potosí.

Nosotros apoyamos a nuestro amigo Gerardo Sánchez, que le metieron un congelamiento a sus cuentas de sus familiares para obligarlo a renunciar. Y hoy está fuera del país, perseguido político.

– ¿Quién le congeló las cuentas?

– ¡Ah, por favor! La Unidad de Inteligencia Financiera. Sin haber una carpeta de investigación, violando derechos humanos, violando todas las garantías que la Constitución consagra, la presunción de inocencia, el derecho de audiencia. Sin haber mandato judicial, simplemente con fines políticos le congelaron las cuentas para hacerlo reventar, un empresario que quería cambiar las cosas en San Luis y hoy se encuentra fuera del país.